Dit is je kans om de Mustang uit F&F: Tokyo Drift te kopen

Zet maar op de oprit.

Eén van de sterren van Fast & Furious: Tokyo Drift is de 1967 Ford Mustang Fastback. Onder de kap niet een dikke V8, maar een 2.6 liter RB26DETT. Een Nissan Silvia S15 fungeerde als donorauto. Nissan leverde de RB26DETT oorspronkelijk in de Skyline GT-R.

Zoals met elke Fast & Furious film, werden er meerdere kopieën gemaakt. Universal Studio’s kocht destijds zes Mustangs en bouwde deze om. Eén van de zes exemplaren zal binnenkort geveild worden en kan dus van jou zijn. De auto is sinds 2011 in handen van de huidige eigenaar.

Op de foto’s is de groene kleur goed te zien. In de film lijkt de auto, door de filters die gebruikt zijn, zwart met witte strepen. Ook in de uiteindelijke racescène, die in het donker werd opgenomen, leek de Mustang zwart te zijn. Niets is minder waar. Universal Studio’s koos voor de kleur Highland Green. Een donkergroene tint die bijna zwart lijkt. Alleen onder een felle zon is te zien dat de auto eigenlijk groen is. De Mustang zal tijdens de Spring Carlisle Auction (19-21 april) worden geveild.