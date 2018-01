Het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

Opgepast.

Ooit over de Van Brienenoordbrug gereden en gedacht: wow, wat is het hier toch levensgevaarlijk. Nee, ik ook niet. Toch is de brug, op de oostbaan tussen de hectometerpalen 21 en 22, het gevaarlijkste stuk snelweg van ons land. Het afgelopen jaar vonden op dit stuk 48 ongelukken plaats.

De cijfers zijn wel een stuk rooskleuriger in vergelijking met 2016. Toen werd de A12 tussen hectometerpaaltjes 27 en 28,9 bij Gouda uitgeroepen tot het gevaarlijkste stuk weg. Er vonden in 2016 maar liefst 72 ongelukken plaats. Een stuk meer in vergelijking met de nummer één van 2017. Dit jaar staat het stuk op de tweede plek, met 43 ongelukken. Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) denkt dat het openstellen van een parallelroute langs de A12 ervoor heeft gezorgd dat de ongelukken met 27 procent afnamen.

Stichting IMN onderzoekt jaarlijks waar de meeste ongelukken plaatsvinden op onze snelwegen. Een mogelijke reden waarom de Van Brienenoordbrug op P1 staat, is vanwege de lage snelheid van veel automobilisten op de bochtige invoegstrook. De invoegstrook is na de bocht niet bijster lang meer. Sommige automobilisten trappen vervolgens het gaspedaal niet diep genoeg in en voegen met een ondermaatste snelheid in. Het reeds aanwezige verkeer, zelf rijdend met een snelheid van 100 km/u, verwacht dit niet, met ongelukken tot gevolg.

Foto via Autojunk.