Dit is je kans om de V12 uit de 850CSi op te pikken

Voor een prikkie!

Ondanks het feit dat de 850CSi de krachtigste, meest sportieve 8 Serie (E31) was die je bij BMW kon kopen, kwam de auto in de verkoop totaal niet uit de verf. Alles bij elkaar heeft de Beierse autofabrikant krap 1.500 exemplaren van de CSi weten te verkopen. Hiervan kwam een marginaal deel naar Nederland; slechts 4 exemplaren wisten oorspronkelijk naar de Nederlandse bodem te vinden. De enerverende krachtbron uit deze puike bolide is nu te koop voor een redelijke prijs.

Een oplettende lezer is deze week namelijk gestuit op een interessante kavel op BVA Auctions, waar de 5,6-liter V12 uit de 850CSi wordt aangeboden. Volgens de verkoper gaat het echter niet om een onaangetast, standaard uitvoering van de twaalfcilinder, maar een uitgeboord exemplaar waarvan de inhoud met liefst 0,4 liter is toegenomen. Daarbij zijn o.a. de cilinderkoppen aangepast en hebben de inlaatspruitstukken een speciaal proces doorstaan. Hierdoor is vervolgens het vermogen gestegen. In plaats van de standaard 380 pk en 550 Nm die de V12 behoort te produceren, perst de twaalfcilinder er voortaan 470 pk en 610 Nm uit.

Volgens de verkoper moet het blok normaal gesproken rond de 40.000 dollar opleveren, maar met (op het moment van schrijven) nog drie dagen te gaan, is er niet meer dan 5.000 euro geboden. Mogelijk hebben de verscheidene aanpassingen aan de aandrijflijn de waarde van de V12 niet verhoogd. Bekijk het van de goede kant: op deze manier kun je, als er niet spontaan een biedoorlog ontstaat, er vandoor gaan met een relatief goedkope twaalfcilinder.

Met dank aan @merc-94 voor de tip!