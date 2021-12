3 Serie Compact met V12 uit 850 CSI is episch

Zeg nu zelf, ook jij bent redenen aan het bedenken om deze 3 Serie Compact met V12 te gaan kopen.

Als je nu de BMW-showroom inloopt, kun je een 1 Serie kopen. Je ziet ze geregeld rondrijden. In principe is het een keurige auto. De value-for-money is wel een beetje ver te zoeken. Een standaard 116i kost je namelijk 32.609,77 euro.

Dat is nog voordat je een M Sport pakket, metallic lak, 18 inch wielen en High Executive-pakketje hebt aangevinkt. Dan kom je uit op 41.263,80 euro. Ouch. En dan heb je nog altijd een ‘slechts’ 1.5 driecilinder met voorwielaandrijving.

BMW 3 Serie Compact met V12

Daarom kun je beter deze occasion oppikken uit Noorwegen. Ondanks dat daar voornamelijk EV’s verkocht worden, kunnen dit soort Frankenstein-creaties alleen maar uit Noorwegen komen. Het is een BMW 3 Serie compact met V12. Juist. Nu hebben we dat wel eens vaker gezien. Er staat er al jaren eentje te koop in Nederland. Dat is een rode E36 waar nog wel wat werk aan zit (tenzij je van sleepers houdt).

Deze zilvergrijze 3 Serie compact met V12 is echter helemaal af. Het is overigens niet een V12 uit een oude E32 750i. Nee, het is de ‘dikke’ V12, de S70B56 uit de 850 CSI. De enige V12 van BMW M in een productie én de basis voor de motor die je ook kunt vinden in de McLaren F1. Hoe premium is dat? Het blok is licht gekieteld en goed voor 400 pk.

Nog geen 30 mille

Heel veel onderdelen komen van een E36 M3, uiteraard. Denk aan het onderstel en het interieur. Verder zijn er de nodige accessoire-gidsen van Hartge en AC Schnitzer geplunderd. De wielen zijn overigens imitatie-velgen, helaas.

Dit exemplaar heeft 104.000 km op de klok en is 16 jaar geleden omgebouwd. De verkopende partij in Noorwegen wil er heel erg graag bijna drie ton voor hebben, let wel, 299.000 Noorse kronen. Dat is omgerekend 29.007 euro. Kijk, dat is net iets goedkoper dan een nieuwe 1 Serie. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

Via: Carscoops.