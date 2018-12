Pastoor koopt nieuwe Lamborghini Urus voor zijn vrouw

Een man van God, daar houden we van.

Religieus Amerika staat deze week weer op zijn kop door de opmerkelijke uitgaven van een van de bekendere televisiepastoren van het land. John Gray, pastoor van de Relentless Church van South Carolina, is in een lastig parket beland. Voor hun achtjarig jubileum gaf het stel elkaar een kostbaar cadeau om de liefde te vieren. Van zijn vrouw kreeg Gray een duur horloge, de pastoor zelf gaf zijn echtgenote een gloednieuwe Lamborghini Urus, ter waarde van ongeveer 200.000 dollar. Daar was niet iedereen even blij mee.

Het bericht waarin Gray en zijn vrouw deelden wat ze voor elkaar hadden gekocht, is sinds de commotie zijn toppunt bereikte van hun social media kanalen verdwenen. Daarmee is het voorval niet in de doofpot gestopt, want in plaats van erover te zwijgen, heeft de vrouw van Gray juist haar Instagram gebruikt om het een en ander uit te leggen. Zo schreef ze bijvoorbeeld:

“I don’t see anyone screaming about how basketball players drive what they do while you paying $$$ to see them play in arenas and on fields. We don’t live for people! We live for God!”

Dit is natuurlijk een vrij verwarrende vergelijking, aangezien een pastoor niet rijk behoort te worden over de ruggen van zijn (hoogstwaarschijnlijk) minder welvarende kerkgangers. Gelukkig heeft Gray de Urus dan ook niet betaald door de kas van zijn kerk leeg te trekken. Gray heeft naast een Christelijke televisieshow op het netwerk van Oprah Winfrey namelijk ook enkele redelijk succesvolle boeken geschreven en daardoor loopt hij klaarblijkelijk aardig binnen. Daarnaast verschijnt hij ook bij andere Amerikaanse televisieshows en heeft hij een lucratieve sponsordeal of twee.

Dat je met het zijn van een zogenaamde ‘televangelist’ een goede boterham kunt verdienen is niets nieuws. In de Verenigde Staten zijn er verschillende pastoren die jaarlijkse miljoenen, zo niet tientallen, binnenharken. De rijkste is Kenneth Copeland met een geschatte nettowaarde van ruim 750 miljoen dollar.