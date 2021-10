Dit is NIET de krachtigste BMW 3-serie ooit

Dit is echter wel wat AC Schnitzer beweert over hun versie van de nieuwe M3.

Het moet een keer ophouden, maar tot op heden kun je er vergif op innemen dat nieuwe auto’s meer vermogen hebben dan hun voorganger. Dat geldt zeker voor performance modellen als de BMW M3. Het begon ooit met 200 pk, maar met een nieuwe M3 Competition zit je inmiddels boven de 500 pk.

Daarmee is de M3 standaard krachtiger dan ooit. Er zijn echter altijd weer tuners die er nog eens dunnetjes overheen gaan. AC Schnitzer bijvoorbeeld. Deze Duitse tuner heeft nu hun upgrade voor de nieuwe M3 gereed.

AC Schnitzer heeft het vermogen van de M3 Competition aardig in de buurt van de 600 pk weten te krijgen. Na de behandeling van AC Schnitzer produceert de zes-in-lijn om precies te zijn 590 pk. Daarnaast krijg je er 100 Nm aan koppel bij, wat het totaal op 750 Nm brengt.

AC Schnitzer beweert dat hun M3 hierdoor de krachtigste 3-serie aller tijden is. Dat kunnen we helaas niet overnemen, om de eenvoudige reden dat het onjuist is. Infinitas (voorheen G-Power) weet bijvoorbeeld doodleuk 1.000 pk uit de vorige M3 te peuteren. En dat is volgens onze calculaties toch echt meer dan 590 pk.

Zoals je wellicht was opgevallen is het uiterlijk van de M3 ook niet standaard gelaten. AC Schnitzer heeft de M3 voorzien van de nodige aerodynamische toevoegingen, zoals een spoiler, diffuser en een splitter. De spoiler zou goed moeten zijn voor 70 kg aan extra downforce bij een snelheid van 200 km/u. Over snelheid gesproken: wat de bloedverziekende prestaties zijn kan AC Schnitzer nog niet melden.

We zijn er nog niet, want uiteraard is er ook keuze uit diverse AC Schnitzer-velgen. Verder zijn er upgrades voor het onderstel. De tuner levert verlagingsveren waarmee de auto aan de voorkant 15 tot 20 mm lager bij het asfalt komt te liggen. Daarnaast biedt AC Schnitzer ook een schroefset aan.

Ook aan het geluid is gedacht: de tuner heeft een rvs uitlaatysteem ontwikkeld voor de M3. In tegenstelling tot alle carbon frutsels is dit geen overbodige upgrade. Standaard klinkt de nieuwe M3 namelijk net iets te bescheiden.