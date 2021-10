Hier heb je de grootste kans om geflitst te worden

Waar in Nederland waren hardrijders de laatste maanden het vaakst de sjaak? We hebben een lijstje met de meest actieve flitspalen voor je.

Het was je waarschijnlijk ontgaan, maar het tweede tertiaal van 2021 is alweer verstreken. Al geruime tijd zelfs, maar het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt nu de balans op wat verkeersboetes betreft. En zij werken dus niet met kwartalen, maar met tertialen.

Voor alle duidelijkheid: bij het tweede tertiaal hebben we het over de periode van mei tot en met augustus. In dit tijdsbestek heeft de overheid tot haar spijt 2.977.737 verkeersovertredingen moeten constateren. Dat zijn er bijna 300.000 meer dan vorig jaar.

Heel verbazingwekkend is deze stijging niet. In deze periode was het vorig jaar namelijk een stuk rustiger op de weg dan gebruikelijk. Daar komt bij dat er dit jaar meer trajectcontroles waren. Dit resulteerde dus in flink meer inkomsten voor de staatskas.

Het overgrote deel van de verkeersboetes was uiteraard voor te hard rijden. Het ging om 2.514.616 overtredingen. Ruim 1,1 miljoen snelheidsovertredingen werden vastgesteld met een flitspaal, bijna 850.000 via een trajectcontrole en de resterende 512.000 via radarcontrole.

Het ministerie heeft ook gepubliceerd welke flitspalen het meest actief waren. Dat is natuurlijk ook interessant om te weten, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je zélf in de statistieken terecht komt. Nu is er natuurlijk zoiets als Flitsmeister, maar je kunt nooit voorbereid genoeg zijn.

De flitser die van mei tot augustus de meeste overuren draaide stond in Gouda. De flitser bij Goudse Poort langs de weg richting de A12 heeft namelijk maar liefst 17.256 keer een hardrijder betrapt. Daarmee is het met afstand de meest actieve flitser. De flitser aan de andere kant deed ook lekker mee: die ging 11.645 keer af, goed voor een vijfde plek. De complete top tien van meest actieve flitsers ziet er als volgt uit:

Gouda – Goudse Poort richting A12 Gouda: 17.256 Goeree-Overflakkee – N57 Provinciale weg: 14.909 Westland – N211 Wippolderlaan west: 12.066 Putten – N303: 11.969 Gouda – Goudse Poort richting Centrum Gouda: 11.645 Stichtse Vecht – N201: 11.109 Delft – N470 Kruithuisweg Oost: 10.846 Noordwijk – Gooweg Zuid-West: 9.944 Waddinxveen – N207 Zuid: 9.692 Groningen – Emmaviaduct Zuid: 9.408

Van alle provincies is er in Zuid-Holland verreweg het meest geflitst. Deze provincie was goed voor ruim een derde van het totaal. In het pittoreske Friesland is er het minst geflitst. Daar waren ook maar drie flitspalen actief. Het lijstje met alle provincies check je hieronder:

Zuid-Holland: 395.462 Noord-Brabant: 158.104 Noord-Holland: 140.683 Gelderland: 116.537 Limburg: 107.741 Utrecht: 100.917 Overijssel: 53.589 Zeeland: 28.648 Groningen: 27.845 Drenthe: 17.598 Flevoland: 16.717 Friesland: 6.081

Als je benieuwd bent hoe actief jouw favoriete flitspaal is geweest, kun je terecht op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het complete flitspalenoverzicht.