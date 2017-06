Dit is NIET een Mercedes G63 6×6

Een paar gekke Japanners hebben zelf een Mercedes-AMG G63 6x6 in elkaar geklust...

Verantwoordelijk voor deze creatie is een team van 12 studenten aan de Japanse Nihon Automotive Technology School (NATS). Ze wilden een grote SUV maken, maar dat idee werd later bijgeschaafd naar een ‘kleinere’ 6×6. Als basis gebruikten ze anderhalve Suzuki Samurai uit de jaren 90. Twee stuks dus, want er was immers een extra as nodig. En twee extra wielen.

Deze Suzuki was bij ons bekend als Samurai, maar in Japan is dit de Jimny (JA11). Aan de aandrijving van de Suzuki is niks veranderd, alleen de voorste twee assen worden aangedreven.

De laadbak werd volledig zelf gebouwd, net als de rolstangen. Om de houten vloer van de G-Klasse na te maken, kreeg de metalen vloer een air-brush.

Verder is er alles aan gedaan om de auto op een echte Mercedes te laten lijken, zie bijvoorbeeld de Led-verlichting, de koplampen, de grille en natuurlijk het logo. Het geheel is goed gelukt, en dat met een budget van slechts 1 miljoen yen (7800 euro)! Dat is hooguit 1 procent van de nieuwprijs.

In onderstaande video van Tokyo Tuner wordt de G-klasse uitvoerig behandeld: