Dit is de ‘C63S Black Series’ volgens DMC

Het label 'Black Series' wordt weer van stal gehaald.

Niet door Mercedes, want die hebben het label met pensioen gestuurd. Het is tjoener DMC die de naam recycled voor een nieuwe creatie. De C63S (rijtest) in kwestie werd voorzien van een grote vleugel, een K&W schroefset, wielen van Aristo Collection en wat frutsels wat de aerodynamica ten goede moet komen.

Daar bleef het niet bij. De ramen werden getint en een donker thema werd de auto aangemeten. Onder andere donkere logo’s, zwarte details en een grijs kleurtje. De vierliter achtpitter kreeg een krachtkuur, goed voor 90 extra paardenkrachten. Daarmee komt het vermogen uit op een keurige 600 pk. Om die power op een juiste wijze te demonstreren is er een nieuw uitlaatsysteem geïnstalleerd.

De Duitse tuner doet vooral dingen met supercars zoals Lambo’s en Ferrari’s. DMC maakt echter vaker uitstapjes naar andere merken. Bijvoorbeeld met de Merc G-klasse en nu dus ook met de Mercedes-AMG C63S.