Mercedes-AMG G63 heeft absoluut geen widebody nodig

En toch heeft het Duitse Performmaster de dikke Mercedes-AMG G63 nog dikker gemaakt met een widebody.

Er zijn van die auto’s die hebben een presence op de weg. Een bepaalde zichtbaarheid. Auto’s die weinig nodig hebben om op te vallen. Je kunt ze simpelweg niet over het hoofd zien! Het helpt natuurlijk dat dit vaak SUV’s zijn met een herkenbaar ontwerp. Denk aan een laatste generatie Land Rover Defender, een Rolls-Royce Cullinan of een Mercedes G-klasse. Het laatste wat dit soort auto’s nodig hebben is tuning om nog meer op te vallen.

Toch kun je voor de drie genoemde kandidaten genoeg spulletjes verkrijgen. Performmaster gaat wel heel ver, want ze hebben de Mercedes-AMG G63 een widebody aangemeten. Ja, met deze tuning kom je dus écht niet meer een krappe parkeergarage in. Met de bodykit is de AMG nog een 10 mm breder in vergelijking met een gewone G63. Performmaster heeft gestrooid met carbon, van voor tot achter is de auto voorzien van het materiaal. Want dat doe je op zo’n lichtgewicht sportauto als de Mercedes G-klasse. O, wacht.

Mercedes-AMG G63 widebody

In de categorie nu we toch bezig zijn is de 4.0-liter biturbo V8 ook niet ongemoeid gelaten. Het vermogen is naar een schofterige 805 pk en 1.020 Nm koppel gebracht. De G-klasse zou het sprintje naar de honderd in 3,69 seconden kunnen voltooien. Heb je ooit zo’n snelle container gezien? De topsnelheid ligt op 260 km/u. Overigens niet aan te raden dat te gaan rijden als er er een sterke wind opsteekt.

Al met al resulteert deze widebody in een Mercedes-AMG G63 die je echt niet kunt missen op de weg. Indien dit wel het geval is kan een bezoekje aan de opticien geen kwaad.