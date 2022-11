Dit is startopstelling van de GP Brazilië 2022

We hebben meteen even de startopstelling voor de GP van Brazilië 2022 voor je. Er zijn weer mutaties.

De Formule 1 blijft een boeiende sport. Gisteren hebben we namelijk een zéér vermakelijke sprintrace kunnen zien. Waarschijnlijk ook doordat Verstappen zijn Red Bull totaal niet op snelheid kon krijgen ten opzichte van de Ferrari’s en met name de Mercedessen.

Maar in de 24 ronden durende race gebeurde er heel erg veel. Dermate veel dat de wedstrijdleiding nog even wat straffen moet uitdelen. Dat is dan wel iets minder leuk van de sport: want de uitslag van gisteren is dus niet de startopstelling van vandaag!

Enkele coureurs moesten gisteren nog eventjes voor de stewards verschijnen. In eerste instantie werden Hamilton, Ricciardo en Zhou op het matje geroepen. Ze stonden namelijk verkeerd opgesteld in hun vak. Omdat de vakken wat kleiner zijn dan normaal en alledrie de coureurs geen voordeel behaalden uit de situatie, is besloten hen géén straf te geven.

Dan Sainz. Die krijgt namelijk een straf van 5 plaatsen wegens een motorwissel. Wellicht dat ze bij Ferrari Mercedes van vorig jaar willen na doen en dus die tor vol open kunnen zetten.

Startopstelling GP Brazilië 2022

De meest opmerkelijke straf is voor Fernando Alonso. Zoals wel vaker afgelopen race was hij goed te horen over de boordradio. Wederom lag hij in de clinch met zijn teamgenoot, Esteban Ocon. Ondanks dat Alonso meer opvalt dit seizoen met de sportieve prestaties, is het stiekem Ocon die beter scoort in de kwalificaties én de races.

Beide coureurs moesten zich melden bij de raceleiding na afloop van de race. Tijdens de race was duidelijk wie Alonso als schuldige aanwees:

I lost the wing. Thanks to you know who’ Fernando Alonso, beetje zoutig naar zijn teammaat.

Nou, nou, nou Fernando. Dat is niet heel erg vriendelijk! Esteban hoeft natuurlijk niet van zijn gas te gaan om Zijn Spaanse Koninklijke Hoogheid Fernando er langs te laten. De FIA dacht er ook zo over en besloot Alonso een tijdstraf te geven van vijf seconden. Hierdoor zakt Alonso dus van P15 naar P18. Saillant detail, Ocon profiteert dan weer van die straf.

Om het even duidelijk te maken, dit is de startoplossing voor de GP van Brazilië 2022:

Russell Hamilton VERSTAPPEN Pérez Leclerc Norris Sainz Magnussen Vettel Gasly Ricciardo Schumacher Zhou Bottas Tsunoda Stroll Ocon Alonso Latifi Albon

Mochten er nog wijzigingen zijn, krijgt dit artikel een update.