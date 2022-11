Sprint Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2022

Hoe ver komt K-Mag vanaf pole, in de Sprint die de grid bepaald voor de Grand Prix van Brazilië?

Het was weer eens een bizarre kwalificatie gisteren in de Grand Prix voor Brazilië. Regen speelde een rol en Magnussen haalde de pole position. Beetje jammer eigenlijk voor de Deen is dat het een Sprint Race weekend is. Niet dat hij er erg mee zal zitten, maar onder droge omstandigheden zal de Haas de eerste positie waarschijnlijk niet vast kunnen houden. Of weet K-Mag nog een konijn uit de hoge hoed te trekken?

Start

Red Bull is met Verstappen het enige team dat de mediums heeft gekozen voor 24 rondjes op het circuit van Interlagos. Dat betekent dat de Nederlander vanaf P2 geen briljante start heeft. Magnussen verzilvert zodoende zijn eerste plek richting de eerste bocht. Verstappen moet zich verdedigen tegen Russell.

MV1 moet zijn banden duidelijk even op temperatuur brengen. Russell lijkt hem het moeilijk te kunnen maken, maar na een rondje of twee komt Max op stoom. Hij pakt dan ook makkelijk Magnussen in, die daarna snel terugvalt achter de auto’s die wat sneller zijn.

Alonso en Ocon maken het elkaar intussen ernstig moeilijk. Al vlak na de start, maar de twee blijven daarna gaan. Het resulteert uiteindelijk in een touché waarbij Alonso zijn voorvleugel verliest. Dat wordt dus een slechte startplaats voor de Spanjaard. De goed gekwalificeerde Norris valt terug terwijl de toppers die in matige posities startten zich een weg naar voren vechten.

Na de Alpines het slechte voorbeeld hebben gegeven, gaan nu ook de Aston Martins los. Stroll rijdt voor Vettel en is zeer vastbesloten daar te blijven. Hij duwt de ervaren rot pardoes op het gras. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest? Het is bovendien vergeefse moeite, want Stroll heeft de pees niet en valt al snel verder terug nadat Vettel hem wél verschalkt.

Mid Race

Het is allerminst een saai sprintje. Je zou verwachten dat Max op zijn mediums uitcheckt vooraan het veld en nooit meer teruggezien wordt. Maar neen, het zijn juist de softs die beter in vorm komen. Russell komt in ronde 10 terug in de staart van Verstappen!

Onze held heeft erg veel last van onderstuur. Uiteindelijk gebeurt hetgeen niet tegen te houden was en glipt George voorbij. Sainz en Hamilton zijn de volgenden die aan komen stormen. De wedstrijdleiding geeft ondertussen Stroll een straf voor het op het gras duwen van Vettel. Nee dat kan toch echt inderdaad helemaal nooit de bedoeling zijn geweest.

Sainz haalt Verstappen in bij het ingaan van ronde 19, echter raakt hij daarbij de Red Bull RB18 lichtjes. Max’ vleugel gaat eraan, wat geen geweldig nieuws is daar hij toch al niet zo snel was. Hamilton gaat hem ook voorbij en dan is Perez de volgende die onderweg is. De mediums van Max waren dus een beetje een strategie-blunder.

Finish

Russell wint de eerste race voor Mercedes dit jaar. Het is een sprint, maar het is toch goed nieuws voor team zilver. Vooral ook met Hamilton op P3, wat morgen P2 wordt omdat Sainz een straf van vijf plekken incasseert. Perez komt/gaat Verstappen niet meer voorbij en finisht vijfde, voor Leclerc, Norris en Magnussen. De Deen houdt dus voorlopig een puntje over aan zijn pole position. Op naar morgen!