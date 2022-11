Hamilton: “Lijkt alsof Red Bull en Ferrari stap terug hebben gezet”

Lewis Hamiltons haarlijn zet alleen maar stappen vooruit, echter Sir Lewis meent dat Red Bull en Ferrari terug stappen.

De sprint race van gisteren was een belachelijk succes in alle opzichten. Je vraagt je soms af wat er nou allemaal kan gebeuren in zo’n kort raceje, maar de 24 ronden op Interlagos waren een feest voor het oog. Teammaten die elkaar de baan af duwden, veel inhaalacties, de bandenkeuze van Max die stof op deed waaien, het was er allemaal en meer.

Aan het eind stond er een resultaat alsof het 2014-2020 was. De twee Mercs scoorden een klinkende 1-3. Door de straf van Sainz kleurt de eerste rij vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer eens volledig zilver. George Russell start vanaf pole position, Lewis Hamilton begint naast zijn nieuwe teammaat.

Vorig jaar ging Mercedes met Hamilton ook al als een speer in Brazilië, maar dit jaar is Mercedes meestal toch maximaal de derde kracht geweest. Is er dan een dikke update ofzo geweest bij de zilveren? Lewis Hamilton zelf zoekt het vooral in een stap terug van de concurrentie:

Wij hebben absoluut een stap vooruit gezet, maar het lijkt bijna alsof de andere twee teams een stap terug hebben gezet. Ik weet niet of dat klopt, maar zo voelt het wel. We weten welke richting we opgaan en wat we moeten doen om volgend jaar mee te kunnen vechten. We zullen super gefocust zijn. Iedereen die ik ken, is er nu al klaar voor om deze winter op te komen dagen en werk te verzetten. Lewis Hamilton, kijkt al uit naar volgend seizoen

Bij Red Bull hoopt men ondertussen dat het gebrek aan snelheid gisteren lag aan de koele baantemperatuur. Van Ferrari moeten we zeggen dat ze qua (race) pace in de tweede seizoenshelft, sinds de introductie van de nieuwe vloer, niet meer zo indrukwekkend zijn als in het begin van het seizoen. In Mexico zat team rood er ook al helemaal niet meer bij. Dus ja, misschien heeft Lewis wel een beetje gelijk…Over een uurtje gaan we zien of de Brit ook dit jaar toch nog weer een race weet te winnen, zoals hij in alle andere seizoenen dat hij actief was wist te doen.