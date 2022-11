Geen zorgen, de GP van Brazilië gaat gewoon door

Dat zegt althans de FOM na geruchten dat de GP van Brazilië misschien NIET door zou gaan…

Geruchten in Formule 1-land; het doorgaan van de GP van Brazilië van volgend weekend zou op losse schroeven staan. Dit allemaal vanwege de gespannen politieke situatie in het land. Mocht je het nieuws niet helemaal gevolgd hebben, er is daar flink wat aan de hand.

Afgelopen weekend waren er presidentsverkiezingen en de zittende president Bolsonaro heeft die nipt verloren. Zijn tegenstander Lula da Silva haalde met 50,9% van de stemmen een nipte meerderheid. En dat was tegen het zere been van de aanhangers van Bolsonaro. En die laten het er niet bij zitten.

Brazilië wordt lamgelegd door demonstranten

Die gaan nu met duizenden tegelijk de straat op om hun ongenoegen te uiten. En dat doen ze niet alleen door de Braziliaanse vlag op zijn kop aan een lantarenpaal te hangen, ze gaan daar een stapje verder. Zo hebben ze 200 snelwegen geblokkeerd en ook het nationale vliegveld van Sao Paulo is bezet door boze verliezers.

En dat laatste is lastig als je op tijd alle spullen in Brazilië wil krijgen die je nodig hebt om een F1 race te organiseren. De angst heerste daarom -terecht- dat de GP van Brazilië weleens niet door zou kunnen gaan.

Maar dat is onterecht.

FOM zegt dat de GP gewoon doorgaat

De FOM (Formula One Management) heeft laten weten dat we ons geen zorgen moeten maken en dat de GP van Brazilië niets gaat merken van de onrust die er heerst in het land. De race gaat gewoon door dus. De Braziliaanse overheid gaat namelijk megaboetes uitdelen aan blokkeerders van het vliegveld of de snelwegen.

En misschien nog belangrijker; Bolsonaro heeft zich neergelegd bij het verlies van de verkiezingen. Hij wil daarom ook zelf graag dat de actievoerders dat ook gaan doen.

Overigens is het niet voor het eerst dat de politieke situatie in een land zorgt voor de afgelasting van een Grand Prix. In 2011 gebeurde het bijvoorbeeld nog in Bahrein toen daar de politieke poep de ventilator had geraakt. En recenter; afgelopen jaar is er ook niet in Rusland geracet vanwege de oorlog speciale militaire operatie tegen Oekraïne.

Maar volgend weekend gaan we gewoon racen. De FOM zegt het zelf!