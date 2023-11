Dit is wat de Tesla Model S Plaid nog miste

De snelste sedan ter wereld mag er wel wat dikker uitzien, toch?

Het gaat misschien wat ver om de Model S Plaid een sleeper te noemen, maar het is een feit dat deze auto er vrij alledaags uitziet. Terwijl het in feite een bloedverziekend snelle hypercar is. Maar dan in de vorm van een sedan.

Bij producten van BMW M of AMG is uiterlijk vertoon bijna net zo belangrijk als de prestaties, maar bij de Plaid hoef je daar niet op te rekenen. Qua uiterlijk zijn er slechts drie subtiele verschillen met een normale Model S: het spoilertje, de remmen en de Plaid-badge op de achterkant.

Nu hoeft niet iedere auto enorm opzichtig te zijn, maar ietsje meer visueel onderscheid had wel gemogen. Je mag er best aan afzien dat het de snelste sedan ter wereld is. Gelukkig biedt Vorsteiner nu uitkomst. Zij presenteren een dikke aerokit voor de Model S Plaid.

Een bodykit kunnen we het eigenlijk niet noemen, want de wielkasten blijven hetzelfde. Het gaat puur om enkele aerodynamische accessoires: een spoiler, een diffuser, side skirts en een splitter. Daarnaast is er nog een extra ‘koelopening’ achter de voorwielen en een andere voorklep. Al deze onderdelen zijn vervaardigd uit – je raadt het al – carbon fiber.

Standaard heb je maar twee velgopties voor de Model S, en die zijn niet zo spannend. Ook daar valt nog wat winst te behalen. Op het afgebeelde exemplaar heeft Vorsteiner hun driedelige VC-322-velgen gemonteerd, in de maat 21 inch. Als deze velgen niet je ding zijn: de tuner heeft nog een keur aan andere velgen die onder de Model S passen.

De aerokit voor de Model S Plaid is per direct te bestellen, dus we kunnen ook meteen vertellen wat dit allemaal moet kosten. Best veel: alleen voor de onderdelen ben je omgerekend al €16.465,23 kwijt. En dat is nog exclusief de velgen, die ruim €12.300 kosten.