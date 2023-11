Dit is de perfecte auto voor 66.900 euro (550 pk!)

Kom op, met 550 pk is het een enorme bruut en check dan hoe mooi die is! Dit is toch de perfecte auto?

Auto’s die niet perfect zijn, zijn vaak leuker. Een perfecte auto is leuk aan de bartafel, maar zelden krijg je daarvan een lach op je gezicht. Natuurlijk, als je één auto hebt die alles moet doen, dan snappen we dat er consessies gedaan moeten worden. Maar als je iets uit kunt kiezen voor 66.900 euro, dan is er maar één goed antwoord: een Jaguar F-Type.

Dat zullen we eventjes toelichten. De Jaguar F-Type is nu nog nieuw leverbaar en nooit écht een extreem succes geweest. Dat is op zich logisch, want het is een nicheproduct. De F-Type doet precies wat een auto van dit kaliber moet doen.

En deze occasion die we dankzij de onvolprezen @rachid vonden al helemaal. Rachid is een vaste klant bij ons in de mailbox en dit pareltje wilden we jullie niet onthouden.

Perfecte auto voor 66.900 euro

Ten eerste, kijk eens hoe mooi de F-Type is! Zeker als coupé is het een klassieke schoonheid. Een lange motorkap, voorwielen ver naar voren geplaatst, compacte cabine, dikke heupen en een fraaie aflopende daklijn. Die zwarte wielen moeten je ding zijn, maar die zijn zo gespoten in de juiste kleur (zilver).

Maar het is niet alleen het uiterlijk, ook het interieur mag er zijn. Een kniesoor (daarmee bedoelen we niet automatisch @amghans) zou zeggen dat het nét niet op niveau is van een Porsche, maar dat is ook helemaal niet erg.

Sterker nog, het was niet eens de bedoeling. Het is overigens gewoon keurig voor elkaar: vrij strak en modern. De kuipstoelen zijn zelfs erg fraai in deze duotone-kleurstelling.

550 pk op de achterwielen!

In principe is het koetswerk voldoende om een F-Type te kopen. Ook al lepelen ze er een tweeliter viercilinder in. Oh wacht, dat hebben ze ook gedaan. De V6 is een gulden middenweg, maar de topmotor is het tofst: een 5.0 supercharged V8.

Deze motor is voorzien van een supercharger, waardoor deze 550 pk levert! En 550 pk middels een grote V8 met compressor voelt vele malen meer intimiderend aan dan uit een gechipte 3-liter turbo en klinkt ook oog nog eens briljant.

En ja, we weten het: 66.900 euro is niet heel erg weinig. Sommigen zouden het zelfs veel geld kunnen noemen. Maar als je kijkt naar wat je ervoor terug krijgt is het een prima bedrag. En het is niet eens dat ‘ie bij discutabele toko staat. Nee, gewoon bij een Jaguar dealer met Jaguar Approved label!

En ja, die V8 lust een slokje, je zult heus wat afschrijven en onderhoud zal niet gratis zijn. Maar wat maakt het uit, voor 66.900 euro heb je een van de bruutste auto’s van de afgelopen jaren. Het is toevallig ook nog eens van de mooiste. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

