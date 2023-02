Video: Tesla Model 3 raast door verkeer en knalt op bus

Een enorme crash met een Tesla Model 3 in China is vastgelegd op video.

Een nieuwe dag in China, een nieuwe crash met een Tesla in de hoofdrol. Al meerdere malen is de Amerikaanse autofabrikant groot in het nieuws gekomen in het Aziatische land als het ging om een autocrash.

Dit hoeft overigens niets met de auto zelf te maken te hebben. Ook in dit geval is het niet bekend of de crash komt door bijvoorbeeld een onwel geworden bestuurder, of dat de auto niet goed functioneerde.

Het voorval met de Tesla Model 3 gebeurde in Ruian, in de Chinese provincie Zhejiang. De inzittenden moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Tesla zal ongetwijfeld onderzoek doen naar het voorval door de auto uit te lezen.