Tesla zette video met zelfrijdende Model X in scène

Een video uit 2016 waarin een Tesla Model X ‘helemaal zelf’ reed, blijkt nu fake news te zijn.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Tesla was een heuse pionier op het gebied van zelfrijdende auto’s. Dit heeft ze wel op de nodige kritiek komen te staan. Namen als Autopilot en Full Self Driving zouden misleidend zijn en Tesla zou klanten als proefkonijnen gebruiken. Ook zijn er diverse dodelijke ongelukken die onder een vergrootglas liggen.

Recent was er weer een rechtszaak gaande naar aanleiding van een fatale crash uit 2018. Toen klapte een Model X op een betonnen vangrail in Silicon Valley. De bestuurder (beter gezegd: degene die achter het stuur zat) was een voormalige Apple-ingenieur, die het niet na kon vertellen.

De beste man zat op het moment van de crash een spelletje te spelen op zijn telefoon. Hij was dus niet aan het opletten, terwijl dat wel de bedoeling is. Autopilot of niet. Toch hebben zijn nabestaanden een rechtszaak aangespannen tegen Tesla, zoals dat gaat in de VS.

In de rechtszaak is nu wel een interessant detail naar boven gekomen: Tesla zou in 2016 een video met een zelfrijdende Model X in scène hebben gezet. Dat verklaarde Ashok Elluswamy tegenover de rechtbank. Dat is niet zomaar iemand, want hij is bij Tesla verantwoordelijk voor de Autopilot software.

In de video wordt geclaimd dat de persoon in de bestuurdersstoel er alleen vanwege juridische redenen zit. Hij doet verder niks, de auto rijdt zichzelf. Elon Musk deelde de video op Twitter met de tekst: “Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot.”

Dat bleek dus niet zo te zijn, want de auto was vooraf geprogrammeerd om die specifieke route te rijden. Daarnaast werd er ook onderweg ingegrepen door de bestuurders. Een testauto klapte zelfs op een hek bij een mislukte poging tot inparkeren.

De video schetste dus niet echt een realistisch beeld van de mogelijkheden. Natuurlijk worden dingen altijd wat rooskleurig afgeschilderd in een promotievideo, maar Tesla en Elon Musk maakten wel keiharde claims over de video. Dat is op z’n minst een beetje misleidend te noemen.

Als je benieuwd bent naar de video in kwestie, we hebben ‘m hieronder voor je. Zet ook vooral even het geluid aan als je fan bent van The Rolling Stones.

Bron: Reuters