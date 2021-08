Dit kleine blokje levert 286 pk en 431 Nm

En dit kleine blokje moet in een hele hoop Fords gaan passen.

Dat er meer en meer elektrische auto’s bij komen, is een gegeven. In elke lijst van de best verkochte auto’s zien we ze voorbij komen. Natuurlijk, de meeste mensen geven nu nog de voorkeur aan een plofmotor. Zo’n EV moet wel ‘in je leven passen’. Zeker als je op je thuislocatie niet kunt laden, zul je je leven wel een beetje moeten aanpassen aan een auto die je al gauw 40 mille of meer kost.

Maar er gaat een moment komen dat elektrische auto’s of waterstofauto’s verplichte kost worden, simpelweg omdat de auto met verbrandingsmotor niet meer verkocht MAG worden. En we kunnen ook allemaal aan ons water aanvoelen dat het ooit verboden gaat worden om normaal met een auto te kunnen rijden. Maar wat moet je dan met je klassieker?

Crate Engine

Wel, daar heeft Ford het antwoord op! De Ford Performance Emulator is hun laatste uitvinding. Ford Performance is de afdeling van de snelle Fords en de accessoires voor snelle Fords. Het mooie is, naast allerlei upgrades hebben ze ook complete motoren voor je, de zogenaamde ‘crate engines’.

Dit zijn nieuwe motoren die je relatief eenvoudig in een Ford kunt monteren. Persoonlijk wil ondergetekende graag een Mercury Marauder voorzien van de 7.3 liter V8 van Ford Performance, gewoon omdat het kan.

Met de Ford Performance Emulator kun je in elk geval ook even vooruit met je klassieker. Dit kleine blokje is erg, eh, compact! De lengte is 57 centimeter, de hoogte bedraagt 37 centimeter en de breedte is 34,5 centimeter. Dat is aanzienlijk kleiner dan zelfs de kleinste benzinemotoren van Ford Performance. Sterker nog, qua formaat lijkt het meer op de 1.0 EcoBoost van Ford.

Vermogen Ford Performance Emulator

En het is niet dat er geen vermogen inzit. De Ford Performance Emulator levert namelijk 286 pk! Dat is exact evenveel als de de BMW M1, M3 3.0, M5 E28, X3 3.0sd en de huidige 530d. Waarschijnlijk omdat 210 kW een lekker rond getal is.

Het blok moet nog officieel worden geintroduceerd, waarschijnlijk op de eerstvolgende SEMA-beurs, daar waar Ford Performance altijd heel erg groot uitpakt. Maar het is goed om te weten dat we in de toekomst ook nog kunnen genieten van klassieke Fords.

Is het dan allemaal hosanna? Nou, nee. Er is een nadeeltje, die compacte afmetingen kloppen wel, maar je moet er wel een accu aan koppelen. Die is uiteraard best wel snel leeg en het duurt vaak best wel lang om te laden, plus het extra gewicht dat je mee moet nemen. Maar ja, je moet iets om de planeet te redden als liefhebber van oude Fords, nietwaar?