Ford Bronco Raptor is 400 pk sterk topmodel

De Ford Bronco Raptor is de nieuwe off-road held. Met 400 paarden. Nice.

Hier in Nederland krijgen we er helaas veel te weinig van mee. Hier zijn we vooral aan het kijken naar het verschil tussen de ene elektrische crossover en die andere. Dikke prima natuurlijk, maar écht leuke uitvoeringen van normale merken zie je niet zoveel meer.

In de VS daarentegen zien we dat nog wel. Daar is Ford Performance altijd druk in de weer met extra dikke uitvoeringen van bekende Ford-modellen als de Mustang en Explorer. Misschien wel de gaafste is de F-150 Raptor.

Ford Bronco Raptor

Niet zozeer een race-pick-up voor het asfalt (zoals de eerste F-150 Lightning misschien wel was), maar een extra stoere, snelle en verhoogde versie voor de betere woestijnrally’s.

















Uiteraard zou dat concept perfect passen bij de Ford Bronco. Zeker nu er ook een dikke Jeep Wrangler Rubicon 392 is, kon Ford niet achterblijven. Het resultaat is dit: de Ford Bronco Raptor! Het moment is slim gekozen door Ford. Tot nu toe was wachttijd op een Bronco enorm lang, maar de productie wordt op dit moment flink opgeschaald.

















Om te zorgen dat de markt niet verzadigd raakt en meer wil, is deze Ford Bronco Raptor er. Dat niet alleen, zo blijft de media – en dus ook wij – schrijven over deze auto.De Ford Bronco Raptor is aanzienlijk hoger en breder dan het origineel. de koppeling, differentieelm, aandrijassen: alles aangepast.

















Hoger

Dat is niet alleen gedaan om bestand te zijn tegen meer vermogen, maar ook mishandeling op onverhard. Aan de voorzijde is de Bronco 60% verhoogd, achter 40%.. De Bronco Raptor is ook eens 20 centimeter breder dan het origineel, met dank aan de flink aangezette wielkasten.

















Over de motor is Ford nog niet heel erg duidelijk. Onder kap huist een 3.0 EcoBoost V6 met twee turbo’s. Deze is goed voor minimaal 400 pk en 550 Nm. Het is de motor die we ook vinden in de Ford Explorer ST. De motor is helemaal aangepast door Ford om zo goed mogelijk te passen bij het nieuwe karakter van de Bronco Raptor. Zo zijn de intercoolers groter, alsmede het inductiesysteem. Prestatiecijfers zijn nog niet bekend gemaakt. Prijzen en beschikbaarheid ook nog niet.