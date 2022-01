Ford Puma Hybrid Rally1 heeft 500 pk en AWD

De Ford Puma Hybrid Rally1 doet zijn naam eer aan.

Ford heeft een lange geschiedenis in de autosport. Logisch, het is een merk dat al erg lang actief is. Echter, er zijn weinig merken die zo enorm hun stempel hebben gedrukt op bijna alle facetten van de motorsport. Denk aan de Formule 1 (Cosworth DFV), Le Mans (Ford GT40), DTM (Ford Sierra), BTCC (Mondeo), Nascar (Thunderbird), V8 Supercars (Falcon) en natuurlijk de Formule Ford, de springplank van de Formule-klasses.

Maar het is misschien wel de rallysport waar Ford het meest succesvol is geweest. Al sinds de Escort in de jaren ’70 zijn Fords steevast te vinden in de hogere regionen van de scorelijst. Nu is er een volgend hoofdstuk: de Ford Puma Hybrid Rally1. Ford heeft de nieuwe livery en rijders voor dit seizoen bekendgemaakt. Het is een compleet nieuwe auto die voldoet aan de compleet nieuwe ‘Rally1’-regels. Het ‘Hybrid’-gedeelte in de naam doelt op de aandrijflijn.

500 pk!

De Ford Puma Hybrid Rally1 heeft namelijk een 1.6 turbomotor plus een elektromotor. De eerste levert zo’n 380 pk, de tweede zo’n 135 pk. Het systeemvermogen is maar liefst 500 pk! Naast het flink gestegen vermogen, is juist de rest van de auto ouderwetser dan voorheen. Net als in de Formule 1 probeert men de sport wat spectaculairder te maken. De huige WRC-auto’s waren misschien wel té capabel.

Daarom heeft de Ford Puma Hybrid Rally1 een vrij eenvoudig vijfbak zónder flippers aan het stuurwiel. Qua onderstel is het ook eenvoudiger gemaakt dan voorheen, de nieuwe auto’s hebben minder ’travel’, dus ze zullen eerder uit balans raken (hopelijk) waardoor de coureur het verschil meer gaat maken. Ook de aerodynamica is veel eenvoudiger dan vorig jaar.

Ford Puma Hybrid Rally1 niet een Puma?

Er is echter één ‘maar’. Het is stiekem eigenlijk geen Ford Puma. De basis is namelijk een spaceframe. Daar is vervolgens gewoon een koetswerk overheen gedrapeerd die moet lijken op een Puma. Dat is op zich begrijpelijk, maar wel heel erg zonde. WRC was altijd zo cool vanwege de directe link met straatauto’s. Die bestaat sinds komend seizoen niet meer.

Over het komende seizoen gesproken, er zijn vier coureurs en navigatoren die aan de start zullen verschijnen in de nieuwe rally-machine, namelijk:

Craig Been & Paul Nagle

Adrian Fourmaux & Alexandre Coria

Gus Greensmith & Jonas Andersson

Sebastian Loeb & Isabelle Galmiche

De nieuwe Ford Puma Rally zal volgende week in actie komen tijdens de Rally van Monte Carlo die van 20 tot 23 januari duurt.