Dit kost de Aiways U5 in Nederland! - Autoblog.nl

De Chinese Aiways U5 maakt een goede kans in Nederland.

De Chinezen hebben met auto’s lange tijd geen voet aan wal gekregen in Europa, maar dat gaat nu veranderen. De MG ZS zie je al regelmatig rijden en de Lynk & Co 01 is inmiddels ook te krijgen in Nederland. Nu maakt de volgende ‘made in China’ elektrische SUV zijn opwachting in ons land: de Aiways U5.

Formaat

Aan het design zal het waarschijnlijk niet liggen, want dat ziet er prima uit. Spannend is het niet, maar ze hebben in ieder geval niet te veel afgekeken bij andere merken. Qua formaat is de auto een maatje groter dan de meeste andere elektrische SUV’s, zoals de eergenoemde MG ZS. De U5 gaat meer in de richting van de BMW (i)X3.

Specificaties

De Aiways beschikt over een 63 kWh-accupakket. We hadden eerst alleen NEDC-cijfers, maar de WLTP-range is nu ook bekend. Die komt uit op een nette 410 km. Met de snellader is opladen van 30% naar 80% mogelijk binnen een half uur. Met een wisselstroomlader gaat de accu in acht uur van 20% naar 100%. De elektromotor levert een vermogen van 197 elektrische pk’s.

Prijzen

De specificaties zijn geen nieuws, de prijzen wel. De eerste versie van de Aiways U5 krijgt een prijs van €41.850. Met deze versie kun je ook nog net 8% bijtelling meepakken. Voor modeljaar 2021 is er de keuze uit twee varianten. De Standard-uitvoering kost €39.950, terwijl de Premium €43.850 kost. Schappelijke prijzen dus voor een elektrische SUV van dit formaat.

Uitrusting

Standaard is de U5 uitgerust met LED-verlichting, climate control met twee zones, verwarmde buitenspiegels en een 12,3 inch infotainmentscherm. De keuze qua kleuren is beperkt tot wit en aubergine. Als je voor de Premium gaat wordt de uitrusting uitgebreid met onder meer een panoramadak, 19 inch velgen, een kofferbak die handsfree te openen is en een draadloze oplaadfunctie voor je telefoon. Je kunt dan ook nog een extra kleur kiezen, namelijk blauw.

Concurrentie

Net als bij de MG ZS krijg je veel auto voor je geld. De concurrentiepositie van de Aiways is daarom goed. Jammer genoeg voor de Chinezen maakte Kia gisteren bekend dat de e-Niro met 64-kWh goedkoper is geworden. Die is nu vanaf €38.995 te krijgen en heeft een range van 455 km. Qua actieradius en prijs wint de Kia dus, maar die auto is wel een slag kleiner. Dat geldt ook voor andere vergelijkbaar geprijsde auto’s zoals de Peugeot e-2008 en de DS 3 Crossback e-Tense. Die auto’s hebben ook nog eens een kleinere actieradius.

Conclusie: met de U5 heb je een prima deal te pakken. De auto is sinds gisteren leverbaar in ons land. Meer informatie is te vinden op de Nederlandse website van Aiways.