Aiways U6 is officieel en laat zich zien - Autoblog.nl

Daar is ‘ie dan, de Aiways U6. Het tweede model van de elektrische autofabrikant uit China.

Ze blijven nog even in de hoogte hangen. Ook het tweede model van Aiways is een SUV geworden. Wel met een aflopende daklijn, geheel in trend met de auto’s van tegenwoordig. Net als de U5, staat de U6 op het MAS (More Adaptable Structure) platform van het merk. En ook deze elektrische auto komt naar Europa. Als je kijkt naar het uiterlijk van dit nieuwe model model moet ondergetekende meteen denken aan de Polestar 2.

De Aiways U5 is zo’n beetje de goedkoopste ruimste elektrische auto van het moment. Zijn directe concurrenten zijn iets kleiner en iets duurder. Met scherpe prijzen hoopt Aiways het hart van de consument te veroveren. Enkele kenmerken van de nieuwe Aiways U6 is zijn enorme panoramadak en ‘kenmerkende’ achterlichten. Dat laatste is een beetje flauw van het merk, want er is geen foto van de achterkant vrijgegeven. Spannend hoor. In het interieur valt een grote hendel bij de middenconsole op. Daarmee zet je de EV in z’n Drive. Het heeft wat weg van een vliegtuig.

Aiways U6 interieur

China is de eerste markt dat de U6 krijgt. Europa volgt later dit jaar. Prijzen en meer informatie over aandrijflijn is op dit moment niet bekendgemaakt. Alleen het uiterlijk en het interieur van de elektrische auto is nu, deels, vrijgegeven.