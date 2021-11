Sixt laat je Aiways U5 delen en parkeren in de stad

Hoe interessant is dit concept nu eigenlijk? Geen eigen auto hebben, maar een deelauto gebruiken en parkeren in de stad als jij er mee klaar bent.

Een deelauto hoeft echt niet een saaie A-segmenter te zijn. Bij autoverhuurbedrijf Sixt kun je nu ook terecht voor een Aiways U5. Ze brengen een concept dat wel al kennen grootschalig in de praktijk. Dat wil zeggen, je kunt de Aiways rijden en parkeren in het centrum van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam als je er klaar mee bent. Ook Rotterdam The Hague Airport en Schiphol vallen binnen het parkeergebied. De parkeerkosten zijn overigens voor Sixt..

Deelvervoer in Nederland slaat nog niet echt aan. Tenminste, onder auto’s. Met elektrische scooters is dat een ander verhaal. Je ziet ze overal in de steden rijden en geparkeerd staan. De vraag is of Sixt met een ruime SUV als de Aiways U5 het tij weet te keren. Ondergetekende ziet wel een praktisch voorbeeld. Stel, je gaat op vliegreis en moet van Rotterdam naar Schiphol. In de U5 kun je voldoende koffers kwijt en de auto kun je achterlaten op de parking van de luchthaven. Het is comfortabeler dan de trein en je hebt niet te maken met dure parkeerkosten. Het is dan wel weer zo dat je dan maar moet hopen dat er een U5 beschikbaar is voor de terugreis. Anders moet je alsnog met de trein.

De vloot van Aiways U5 deelauto’s bij Sixt bestaat in eerste instantie uit 20 exemplaren. De verwachting van het autoverhuurbedrijf is dat dit er voor het einde van het jaar 50 zijn.

Wat kost dat?

Klinkt allemaal leuk, maar wat kost dat dan? Helaas rept het bedrijf er in het persbericht niets over. Als we vervolgens ons huiswerk willen doen op de website van Sixt worden we ook niet veel wijzer op. De Aiways U5 is nog niet opgenomen in het lijstje met tarieven. Wel staan er prijzen van andere auto’s, zoals bijvoorbeeld de BMW i3 en de VW e-Golf. Deze EV’s kosten 39 euro voor 3 uur of 80 kilometer. Een dag deze deelauto claimen kost 65 euro en dan mag je 200 kilometer rijden. Nu afwachten wat de veel grotere en luxere Aiways U5 moet gaan kosten. Want als het niet aantrekkelijk in de markt wordt gezet is en blijft zo’n deelauto een moeilijk concept in Nederland.

Tegenover Autoblog.nl geeft Sixt wat meer duiding over de tarieven. “De Aiways heeft niet standaard een hoger tarief dan de andere deelauto’s die we aanbieden op ons platform. Prijzen zijn over het algemeen gelijk voor alle voertuigen. Wel hanteren we lagere prijzen voor auto’s die langer stilstaan (aan een lader) of binnenkort opgeladen moeten worden.”

Een voorbeeld tref je hieronder van een Aiways geparkeerd in Den Haag. De kosten zijn 0,28 eurocent per minuut voor deze deelauto.