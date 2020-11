Wat er anders is aan de vernieuwde Ford Transit Connect - Autoblog.nl

Ford Bedrijfswagens zegt naar klanten te hebben geluisterd. Je hebt daarom nu meer laadvermogen met de Ford Transit Connect. En er is nog meer nieuws.

De Transit Connect heeft een update gekregen. De nieuwtjes hebben betrekking tot de motor en het laadvermogen. Het laadvermogen van de Ford Transit Connect is nu 982 kg voor de versie met een hoog laadvermogen. Dat is een stijging van 79 kg. De kleine bestelbus heeft nu een GVM (maximaal toelaatbaar gewicht) van 2.501 kg.

Die winst heeft het automerk voor elkaar gekregen door de optie van de dubbele passagiersstoel te schrappen. Daarnaast is de wiel-bandenconfiguraties verder geoptimaliseerd. Wil je nu toch graag een dubbele passagiersstoel, dan ben je aangewijzen op de variant met een lager GVM.

Verder heeft Ford nieuws met betrekking tot de 1.5-liter EcoBlue-dieselmotor. Het blok lust EN590-gespecificeerde diesel HVO en/of blauwe diesel. Het maakt niet uit of je de versie met 75, 100 of 120 pk kiest. Ze kunnen allemaal op blauwe diesel rijden. De motor is gekoppeld aan een handmatige zesversnellingsbak of een achttrapsautomaat.

Ook nieuw is de introductie van de Limited-uitvoering. Dit is feitelijk een extra aangeklede Transit Connect voor als je wat meer luxe wenst. Denk aan 16-inch lichtmetalen velgen, deurgrepen en zijpanelen in carrosseriekleur en stoelverwarming.

Je kunt per direct een order plaatsen voor de vernieuwde Ford Transit Connect.