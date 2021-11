Vrijwel niemand wil met een deelauto de weg op

En dat terwijl het op zichzelf een mooi gegeven is, zo’n deelauto. Maar helaas wil vrijwel niemand met zo’n ding de weg op.

Gedeelde smart is halve smart, hoor je weleens. In het geval van dure zaken is dat ook echt zo. Denk bijvoorbeeld aan een boot. Als je die in je eentje moet betalen, kost het je een lieve duit. Hetzelfde geldt voor het vliegtuig. Een privéjet is leuk als je het inkomen hebt van Max Verstappen, maar de normale sterveling deelt hem liever met anderen.

Over vrouwen zeg ik maar niks, maar het is niet voor niets dat een bekend spreekwoord luidt:”If it flies, floats or f*cks, rent it.” I rest my case.

Voor auto’s zou eigenlijk hetzelfde moeten gelden, als je het heel nuchter beschouwt. De aanschaf is duur, benzine is niet meer te betalen, parkeren kost een vermogen en laten we het maar helemaal niet over het onderhoud hebben. Maar waarom wil dan nog steeds vrijwel niemand met een deelauto de weg op?

Even de keiharde, kille feiten

Op papier lijkt het eigenlijk helemaal niet zo slecht gesteld te zijn met het aantal mensen dat een deelauto gebruikt. In totaal zijn er in Nederland namelijk ruim 970.000 mensen die zich op zo’n platform hebben ingeschreven. Dat blijkt uit onderzoek van kennisplatform voor mobiliteit Crow, waar het AD over schrijft.

Maar de uit de harde cijfers blijkt iets heel anders. Van die ruim 970.000 mensen hebben slechts 200.000 de afgelopen drie jaar minimaal één keer een deelauto gebruikt. Dat komt neer op slechts 2 procent van de mensen met een rijbewijs.

En we kunnen het allemaal nog erger maken. Slechts 0,02 % van alle autoritten in Nederland wordt gemaakt met een deelauto en dan gaat nog vaak ten koste van het openbaar vervoer. Kortom, we liegen niet als we zeggen dat vrijwel niemand met een deelauto de weg op wil.

Waarom wil vrijwel niemand een deelauto gebruiken?

Simpel. De prijs. Een deelauto is veel duurder dan je op het eerste gezicht zou denken. Een rekenvoorbeeldje. Als je van Amsterdam naar Eindhoven moet en weer terug, ben je meer dan 120 euro kwijt. Da’s een rit van in totaal ongeveer 220 kilometer. Ter vergelijk, met de trein kost een retourtje je 42 euro en 20 cent.

Verder is het bezit van een eigen auto nog niet genoeg ontmoedigd om massaal in de deelauto te stappen. Dat geldt helemaal voor de kleinere plaatsen in Nederland, maar zelfs ook in de grote steden loont het nog om je eigen wagentje te hebben.

Natuurlijk, het wordt op termijn wellicht verstandiger om te gaan kiezen voor een deelauto, zeker als in de grote steden het gebruik van de auto nóg moeilijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het aantal parkeerplaatsen drastisch te verminderen.

Kleine opleving in het gebruik van de deelauto

Volgens het onderzoeksbureau Crow is er de laatste twee jaar toch wel langzaamaan een kleine stijging in de populariteit van de deelauto te bespeuren, vooral in de grote steden. De populariteit zou nog iets meer kunnen gaan groeien als Google Maps naast ov-reismogelijkheden ook beschikbare deelauto’s laat zien, denken ze daar.

Maar zover is het dus -getuige de cijfers- nog lang niet, vrijwel niemand wil met een deelauto de weg op.

Rest natuurlijk alleen nog de vraag; heb jij weleens een deelauto gebruikt en zo nee, waarom niet? We zijn benieuwd.

Fotocredit: Greenwheels