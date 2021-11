Geef je Mustang Mach-E leasebak de Shelby behandeling!

Kijk, zo kom je nog eens uniek voor de dag. Met een Ford Mustang Mach-E Shelby.

De Mustang naam is toch al te grabbel gegooid. Dan kan Shelby er ook nog wel bij, toch? De Ford Mustang Mach-E is van zichzelf een vrij opvallende SUV. Zeker in First Edition zoals je ze geregeld in Nederland ziet, met een felblauwe kleur. Als Mach-E GT is het een beste dikkerd. Maar als Mustang Mach-E Shelby gaat de elektrische auto nog een stapje verder.

Het is geen één of andere tuner die zoiets heeft verzonnen. Ford en Shelby zelf kwamen met dit idee voor de aanstaande SEMA show in Las Vegas. Naast de Mach-E Shelby zijn er nog twee uitvoeringen bedacht van de elektrische SUV. Je hoeft niet meteen je lokale dealer te bellen. Vooralsnog is het een concept en hebben Ford en Shelby geen concrete plannen dit publiekelijk uit te brengen. De Mustang Mach-E Shelby is voorzien van een een unieke motorkap, 20-inch Monoblock velgen, Michelin Pilot Sport banden en opvallende striping. Helaas zijn er nog niet meer plaatjes vrijgegeven van de Shelby.

De twee andere auto’s zien er net even wat anders uit. In de ene hoek hebben een witte Mustang Mach-E GT AWD met kenmerkende tuning. In de andere hoek een oranje exemplaar die heftig verlaagd is mét een fiets achterop. SEMA is van 2 tot en met 5 november in de Amerikaanse gokstad.