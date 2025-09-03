Dit kost de eerste Praga Bohema op Nederlands kenteken

De eerste Praga Bohema op Nederlands kenteken is een feit.

De RDW is erin geslaagd om de Praga Bohema van McLarenTwins een kenteken te geven. Het was in december de eerste klantenauto die wereldwijd werd geleverd. Toch is het zeker niet de eerste Praga die op Nederlands kenteken staat. Daarom duiken we eerst even in de geschiedenis van dit merk.

Praga

Het Tsjechische bedrijf Praga, waarbij de naam verwijst naar de Latijnse naam van de stad Praag, is allesbehalve een nieuw bedrijf. Het ontstond al in 1907 en is daarmee een van de oudste automerken die altijd actief zijn geweest.

Nu zit daar wel een ‘maar’ aan vast, want gedurende een flinke periode hebben ze geen enkele personenauto gemaakt. Wat dan wel? Denk aan vrachtwagens, motorfietsen, bussen, tanks en zelfs vliegtuigen. En niet te vergeten: ze maken tegenwoordig meer dan 7.000 kart-chassis en zijn daarmee een van de meest succesvolle kartfabrikanten ter wereld.

1907-1947

De allereerste personenauto’s werden door Praga gebouwd in 1907, toen nog onder licentie van het Italiaanse Isotta Fraschini. Vier jaar later rolde de eerste volledig eigen auto van de band, de Praga Mignon. Tussen 1911 en 1924 werden zo’n 700 stuks gebouwd, uitgerust met een 2.3 liter viercilinder met 25 pk, waardoor een snelheid van 80 km/u mogelijk was.

Bij de presentatie van de Nederlandse Bohema konden de genodigden direct wat leren over het automerk Praga. Zo stond daar de enige overgebleven Praga Mignon uit de eerste serie. In 1939, toen Duitsland Tsjecho-Slowakije was binnengevallen, was de toenmalige eigenaar bang dat de auto in beslag zou worden genomen. Hij besloot de auto volledig uit elkaar te halen en te verstoppen in een dubbele muur in zijn huis. Dat werkte goed, maar zelfs iets te goed: pas in 2010 werden de onderdelen ontdekt en werd de auto weer volledig in elkaar gezet.

In het RDW-register komen we slechts twee vooroorlogse Praga personenautomodellen tegen, de Piccolo en de Baby. De Piccolo, waarvan er in Nederland vijf op kenteken staan, was een wat kleinere en goedkopere auto en het bleek uiteindelijk Praga’s meest succesvolle auto te worden. In allerlei varianten werden tussen 1924 en 1941 uiteindelijk bijna 18.000 stuks geproduceerd. Een van deze Piccolo’s stond ook in Waardenburg, een Praga Piccolo 1128 Sport, een type waarvan er maar vier zijn gemaakt en waarvan dit het enige overgebleven exemplaar is.

De Praga Baby, met slechts één op Nederlands kenteken, verscheen in 1934. Het was opnieuw een kleine en betrouwbare auto, maar wel wat modieuzer. Zo was de auto beschikbaar als tweezits roadster, een vierzits cabriolet of een vierzits limousine. Het model was niet alleen in het thuisland populair, want zo’n 10% van de productie ging naar het buitenland. Uiteindelijk produceerde Praga 4.203 Baby’s tussen 1934 en 1937.

Praga R1R

Na 1947 bleef het lang stil bij Praga, in ieder geval wat betreft de personenauto’s. Pas in 2011, met de introductie van de Praga R4, werden er weer auto’s gebouwd, maar deze waren alleen bedoeld voor op het circuit. Vanuit de R4 ontstond de R1, mede dankzij de Nederlandse testrijder Danny van Dongen. In 2013 startte de productie van dit model en vele races volgenden, vaak strijdend met de Radicals.

In 2015 volgde een stap richting een straatlegale versie, de R1R. In principe gewoon een R1, maar dan iets aangepast voor de normale wegen. Extreem was het zeker, met 330 tot 390 pk (afhankelijk van de instellingen), bij een gewicht van zo’n 670 kilogram.

Het plan was om 68 stuks te produceren, gerelateerd aan 68 jaar ‘stilte’, maar het is blijkbaar niet veel verder gekomen dan een plan. Het volgende idee was immers al geboren.

Praga Bohema

En zo komen we bij de Bohema, gepresenteerd in november 2022. Uitgevoerd met een 3.8 liter zescilinder uit de Nissan GT-R die flink aangepakt is door Litchfield en daardoor 700 pk levert. Met slechts 982 kilo levert dit absurde prestaties op, inclusief een topsnelheid van 317 km/u. De sprint tot de 100 zou in 2,3 seconden klaar moeten zijn.

Het plan is om 89 stuks te bouwen en deze keer is dat getal gerelateerd aan Praga’s overwinning in de 1000 Mijl van Tsjecho-Slowakije in 1933. En voor de rekenwonders onder ons, dat was precies 89 jaar voor de introductie van de Bohema.

Nadat verschillende prototypes zijn gebouwd, was het nu dus tijd voor de allereerste klantenauto. En hoe gaaf is het dat die in Nederland terecht is gekomen! En dat het gewoon gelukt is om een kenteken te regelen, namelijk JDV-66-V. Wat dat nou kost? Volgens de RDW gaat het om een catalogusprijs van €1.640.075. Dat is dus inclusief €91.275 aan de beruchte BPM. Ook de overheid mag dus niet klagen over deze aankoop, maar we hopen natuurlijk dat de auto het komende jaar regelmatig wordt gezien op de weg en op het circuit, zodat vele autoliefhebbers van dit racemonster kunnen genieten.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen