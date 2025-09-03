Autoblog.nl

Video: Motorfiets duikt te hard de bocht in

Auteur: , gepost om 1 Reactie

Volgende keer toch wat meer remmen.

Een scherpe bocht nemen met zo’n snelheid. Ja, dat kan nooit goed gaan natuurlijk.

Bekijk ook deze video: aan de kant allemaal!

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken