Video: Motorfiets duikt te hard de bocht in

Volgende keer toch wat meer remmen.
Een scherpe bocht nemen met zo’n snelheid. Ja, dat kan nooit goed gaan natuurlijk.
Bekijk ook deze video: aan de kant allemaal!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
Tonnie zegt
Motorfiets? Dit is een scholier op een (opgevoerde?) scooter. Altijd vol gas.