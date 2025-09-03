Na Jaguar pauzeert ook Land Rover de productie

Deze keer niet uit vrije wil.

Het is de afgelopen tijd vermoedelijk al wat stiller in de productiehallen van Jaguar Land Rover (JLR). Vanwege de grote gedaanteverandering gaat Jaguar volgend jaar pas weer nieuwe auto’s bouwen. Gelukkig kon het personeel sleutelen aan nieuwe Defenders en Range Rovers. Kon, want nu ligt ook de ontwikkeling van de Land Rover-tak stil.

De reden? Een cyberaanval op het bedrijf. Vanochtend deelt het Britse bedrijf het volgende statement.

”JLR is getroffen door een cyberincident. We hebben onmiddellijk actie ondernomen om de impact ervan te beperken door onze systemen proactief af te sluiten. We werken nu hard aan een gecontroleerde herstart van onze wereldwijde faciliteiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen, maar onze retail- en productieactiviteiten zijn ernstig verstoord.”

De ”wereldwijde faciliteiten” waar JLR het over heeft, zijn de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, China en Brazilië. Dat geeft wel aan hoe groot deze hack is. Door de systemen te sluiten, was alle data rondom toelevering, robotica en voorraad onzichtbaar. De productie kwam daardoor stil te liggen, maar ook dealers hadden last van de hack. Informatie over de beschikbaarheid van auto’s zit ook in de afgesloten systemen. Hierdoor gingen ook wat dealers dicht. Het is niet bekend wanneer JLR weer op volle toeren kan of hoopt te draaien.

In de hoek waar de klappen vallen

We weten niet wat JLR verkeerd heeft gedaan, maar wat het ook is: het bedrijf moet er flink voor boeten. Bij de presentatie van de halfjaarscijfers kondigde JLR een winstdaling van 49 procent aan. De reden: de Amerikaanse importheffingen en slinkende verkopen. De lancering van nieuwe elektrische Range Rover- en Jaguar-modellen is uitgesteld tot 2026 en er zijn plannen om ongeveer 500 managementfuncties in het Verenigd Koninkrijk te schrappen.

Daar komt dit ”cyberincident” dus nog eens overheen. Da’s niet voor het eerst. Begin dit jaar kreeg het bedrijf ook al te maken met een hack. Criminelen van de Hellcat-ransomwaregroep zouden 350 gigabyte aan gevoelige gegevens zoals personeelsdossiers hebben gestolen. Het goede nieuws voor bestaande JLR-klanten: het lijkt erop dat er geen persoonsgegevens zijn bemachtigd door de hackers. Waarom gaan die hackers niet even iemand anders pesten? Flitspalen bijvoorbeeld.

Bedankt voor de tip, @flyerbunch

Via Cyber Express