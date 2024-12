Eerste Praga Bohema is voor Nederlandse klant

Nederland is een unieke supercar rijker, de bijzondere Bohema van Praga.

Mag het wat exclusiever? Dit is de gedacht die kan opkomen bij de eigenaar van vele Ferrari’s, Lambo’s, McLarens en Porsches. Op gegeven moment ben je uitgekeken op de bekende merken van rijke plebs. Dan wil je wat anders. Merken als bijvoorbeeld Koenigsegg, Pagani, KTM of in dit geval Praga komen dan naar boven.

Vaak vinden we dit soort lichtgewicht projecten hartstikke tof, maar voelt het tegelijkertijd een beetje afstandelijk. Bij een Porsche heb je immers direct een beeld, bij een project als de Praga Bohema is het moeilijk om een plaatje te maken.

Wat helpt is dat de eerste auto naar een Nederlandse klant komt. De presentatie was gisteravond bij Next Level Cars in Waardenburg. Praga-directeur Thomas Holzer en F1-coureur Romain Grosjean waren aanwezig bij het evenement.

De eerste Nederlandse klant zijn Herman en Ineke, op sociale media beter bekend als McLarenTwins. Met de Praga maken ze dus een uitstapje naar een heel ander merk. De auto op de foto is overigens niet het exacte exemplaar voor de Nederlandse markt, deze heeft een andere kleurstelling.

Het is met recht een bijzondere auto. Straatlegaal, maar net zo snel als een volbloed GT3-raceauto. Daar kunnen zelf de allersnelste supercars niet aan tippen. Het geheim zit hem in de aandrijflijn en aerodynamica. De Bohema leent zijn motor namelijk van de Nissan GT-R. Dat is dus inderdaad de befaamde 3.8 liter V6 met twee turbo’s, aangepaakt door Litchfield. Bouw daar een lichtgewicht koets omheen en tadaa, een wapen voor op het circuit én op straat is geboren.

De Praga Bohema is goed voor 700 pk en 725 Nm aan koppel. En dat op een gewicht van om en nabij de 1.000 kg. Dit moet een bizarre ervaring zijn om te kunnen besturen. En misschien wel honderden rondjes op het circuit om te leren begrijpen waar de grens ligt van dit absolute wapen. Des te toffer is dat de auto in Nederland blijft, er worden er maar 20 per jaar van geproduceerd.