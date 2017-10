Dit kost de Seat Ateca FR

De sportief ogende SUV van Seat heeft een prijskaartje gekregen.

Seat kondigde de Ateca FR in april aan, maar wat ‘ie moest kosten was nog onduidelijk. Daar is nu een antwoord op. De aangeklede Ateca FR is er vanaf 33.950 euro. Dan krijg je de voorwielaangedreven 1.4 EcoTSI met 150 pk. Bij de marktintroductie is de Ateca FR leverbaar met twee benzinemotoren en twee diesels.

De standaarduitrusting van een Ateca FR bestaat onder meer uit alcantara stoelen, Climatronic airconditioning met twee klimaatzones, navigatie, elektrisch verwarmbare/inklapbare buitenspiegels en 18-inch wielen.

Op de instapper na, zijn alle varianten van de Ateca FR vierwielaangedreven. De 2.0 TSI met 190 pk is er vanaf 47.800 euro, de 2.0 TDI met 150 pk is er vanaf 43.250 euro en de 2.0 TDI met 190 pk kost 50.100 euro. Beide 190 pk-varianten zijn gekoppeld aan een zeventraps DSG. De 150 pk-varianten komen standaard met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De Seat Ateca FR staat begin volgend jaar bij de dealer. De rijtest van de reguliere variant check je hier.