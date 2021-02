Seat Tarraco PHEV: meer vermogen voor minder geld! - Autoblog.nl

Vanuit de Volkswagen Groep kunnen we een lading SUV-stekkers verwachten. De Seat Tarraco PHEV neemt het voortouw, maar wat kost dat?

De plug-in hybride is voorlopig een interessant alternatief als je een auto zoekt met wat pit en een volledig elektrische auto nog niet in beeld is. Door de op papier lage uitstoot en dus lage BPM ben je met een PHEV vaak voordeliger uit dan een benzienvariant met vergelijkbaar vermogen. Daar is de nieuwe Seat Tarraco PHEV geen uitzondering op.

De Volkswagen Groep trekt dit eerste halfjaar een blik PHEV’s open, waaronder een aantal SUV’s. Onder andere de Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq en deze Seat Tarraco komen als plug-in hybride op de markt. De Seat Tarraco PHEV heeft de primeur, want de Spanjaard heeft als eerste een prijs te pakken.

Seat Tarraco PHEV biedt meer voor minder

De aandrijflijn is een 1.4 TSI die samenwerkt met een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 245 pk. Daarmee is het meteen de krachtigste Tarraco, want voorheen was er enkel keuze uit een 1.5 TSI met 150 pk benzinemotor. En dan de prijs. De 150 pk sterke 1.5 TSI als FR met DSG kost je minimaal 46.150 euro. De nieuwe Seat Tarraco PHEV met dus 245 pk kost als FR 46.075 euro. Dat is dus goedkoper dan zijn veel minder krachtige broertje. De prijzen voor deze plug-in hybride beginnen overigens bij 44.650 euro met de Xcellence PHEV uitvoering.

De Seat Tarraco met een stekker acceleert in 7,5 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 205 km/u. De theoretische elektrische actieradius komt uit op 48 kilometer. Vergelijken met zijn directe concurrenten kan nog niet, omdat we dus nog op de prijzen van de Volkswagen Tiguan eHybrid en Skoda Kodiaq iV wachten.