Dit kosten de nieuwste Ducati's Panigale - Autoblog.nl

Ducati heeft de prijslijst voor het komende jaar bekendgemaakt. Dit kosten de Ducati Panigale V4 varianten.

Net als in de autowereld, moeten ook motoren updates krijgen om te voldoen aan de strenge emissienormen. Voor 2021 heeft Ducati een update doorgevoerd aan het gamma waardoor deze nu voldoen aan de Euro 5 emissienorm. De prijskaartjes zijn er ook meteen opgeplakt, waardoor je nu al weet wat je er volgend jaar voor mag dokken.

Ducati Panigale V4

De Ducati Panigale V4 en V4 S voldoen met de 2021 aan de Euro 5 norm. De motorenfabrikant zegt geen compromis te hebben moeten sluiten op het gebied van gewicht, vermogen of koppel. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. Nieuw voor het modeljaar 2021 is de introductie van een nieuwe generatie Ducati Traction Control onder de naam DTC EVO 3. Ook is de Riding Mode is nieuw, waardoor je nu op twee verschillende mappings kunt rijden. Met één druk op de knop wisselen tussen straat- of circuitgebruik bijvoorbeeld.

Een nieuwe modelvariant ziet ook het licht in vorm van de Panigale V4 SP. Dit model levert 214 pk op een drooggewicht van slechts 173 kg. De motorfiets heeft zijn eigen speciale kleurstelling en kent een aantal elementen die zijn afgeleid van de Superleggera V4. Kijk bijvoorbeeld naar die carbon velgen, maar ook de remklauwen, hoofdremcilinders, droge koppeling en de kettingmaat zijn afgeleid van de Superleggera V4.

De Panigale V4 SP is een echte racefiets met een kleurstelling die is geïnspireerd op de MotoGP– en Superbike-teams. Enkele opvallende kenmerken van het model is de aluminium brandstoftank, de mat zwarte kuipen en de carbon voorspatbord en carbon winglets.

Ducati Panigale V4 prijzen

De sportieve Panigale V4 was al nooit de voordeligste motorfiets en daar is 2021 uiteraard geen verandering in. Zeker het nieuwe model met al die gave race elementen heeft een serieus prijskaartje. De Ducati Panigale V4 begint bij 27.290 euro in Nederland. De Belgische prijs bedraagt 23.490 euro. Wil je de V4 S dan moet je minimaal 33.490 euro neertellen, of 28.990 euro als je in België woont.

De nieuwe Panigale V4 SP kost een heftige 42.990 euro. Wederom ben je in België een klap voordeliger uit, want daar kost deze racefiets 37.000 euro. De Panigale V4 en Panigale V4 S zijn verkrijgbaar vanaf 20 december. De Panigale V4 SP volgt pas halverwege februari 2021.