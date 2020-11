Tiener sloopt Pagani á 3 miljoen van papa [video] - Autoblog.nl

Papa, ik heb iets heel ergs gedaan. Deze 17-jarige heeft de one-off Pagani Huayra Roadster van zijn vader gecrasht.

Altijd leuk als vaderlief je de sleutels van zijn auto meegeeft. Maar dan moet je natuurlijk wel extra voorzichtig zijn. Helemaal als het een one-off Pagani Huayra Roadster met meer dan 700 pk uit een dikke V12 betreft. De 17-jarige van dit verhaal heeft die memo niet helemaal meegekregen.

In Dallas, Texas is deze week een Pagani Huayra Roadster betrokken geraakt bij een zware crash. Van de voorkant van de hypercar is nog maar weinig over dat heel is. De airbags hebben in elk geval goed hun werk gedaan. Nu is de Huayra een auto van de buitencategorie, dus deze zal ongetwijfeld weer opgelapt worden. Maar reken maar dat het factuurtje niet misselijk zal zijn.

Aangezien het een one off betreft hoef je geen raketgeleerde te zijn om te achterhalen van wie deze Pagani is. Het gaat om de auto van de papa van YouTuber GG Exotics, oftewel Gage Gillean. Dit kanaal staat volop in het teken van het rijkdom van de familie. Auto’s showen, een nieuwe jacht. Je kent het wel. Vader Tim Gillean is miljardair en is de man achter een grote investeringsbeheermaatschappij in Dallas.

De Pagani Huayra Roadster in kwestie had een nieuwprijs van 3,4 miljoen dollar. Het is onduidelijk wie of wat verantwoordelijk is voor de Pagani crash en of er ook andere auto’s bij betrokken zijn. Feit is dat de Huayra nu een andere snoet heeft dan toen ‘ie uit de fabriek kwam rollen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident.

Een vervelende dag voor de familie Gillean, maar gelukkig hebben ze nog ander vervoer. Naast de Huayra hebben ze ook nog onder andere en McLaren Senna, Bugatti Chiron, Lamborghini Urus en een Ferrari LaFerrari in de collectie.

Met dank aan Arnold voor de tip!