Flitsmeister gaat je niet voor app camera's waarschuwen - Autoblog.nl

Flitsmeister heeft niet de ambitie je een handje te helpen om de app camera’s te spotten.

Sinds deze week zet het OM slimme camera’s in die kunnen zien of een automobilist tijdens het rijden een smartphone in de hand heeft. Dit zijn camera’s die boven een weg worden geplaatst. Een tijdelijke opstelling dus, vergelijkbaar met een flitser in de berm langs de weg. Een nieuwe uitdaging voor Flitsmeister? Het bedrijf denkt er zelf anders over.

Verschil in overtreding?

Tegenover de Telegraaf zegt directeur Jorn de Vries dat er een moreel verschil is tussen (iets) te hard rijden en een smartphone tijdens het rijden in de hand houden. Over die reactie valt te discussiëren. Een overtreding van 2 km/u of een overtreding van 60 km/u zijn twee grote verschillen. En toch kun je in beide gevallen een boete voorkomen door Flitsmeister goed in de gaten te houden.

Geen app camera’s spotten met Flitsmeister

Bij Flitsmeister zijn ze niet van plan om de slimme app camera’s toe te voegen aan het dashboard. Het blijft dus bij flitsers, stilstaande voertuigen en andere waarschuwingen voor op de weg waar de app je een handje bij helpt.

Vermoedelijk ga je ook niet op de radio horen waar ze staan. Onder andere Flitsmeister en de ANWB zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeersinformatie aan radiozenders.

Zelf verantwoordelijk

Gelukkig is de oplossing simpel. Een klein beetje te hard rijden is een overtreding die je sneller begaat dan bewust met je smartphone bezig zijn tijdens het rijden. Dus afblijven van die telefoon en je bespaart jezelf een potentiële boete van 240 ekkermannen.