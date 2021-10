Ducati Multistrada V2 is betaalbare crossover

Nou ja, dat doen ze dus al een tijdje. Maar ook Ducati’s en crossovers is dus een dingetje. De Ducati Multistrada is er nu eindelijk ook met nieuwe V2.

Crossovers zijn superheet. Je zit hoog, je zit droog en lekker veilig. Daarbij zie je er ook nog eens heel avonturlijk uit. Je wilt niet arriveren in een kleine hatchback, maar juist in een monster waarmee je ook ontwikkelingslanden kunt bezoeken. Niet dat je het gaat doen, maar het moet eruit zien alsof het kan.

Dat geldt niet alleen voor auto’s, maar ook voor motorfietsen. Want ook door zie je geregeld de offroaders en crossover-achtige motorfietsen. Het onderwerp van vandaag is er zo eentje. Het betreft de Ducati Multistrada V2. Nu is de Multistrada al wat langer bij ons dan de Alfa Romeo Stelvio of Maserati Levante. Nu is de Multistrada er ook als instapper met de nieuwe V2.

Ducati Multistrada V2

Het is de perfecte fiets voor als je een alleskunner wenst die ook nog een beetje chic is. Het hart van de Multistrada V2 is een stampende 937cc grote V-Twin (Testastretta) met desmodromische kleppen. De motor lever 113 pk (bij 9.000 toeren) en 96 Nm bij (7.750 toeren). Omdat de Ducati Multistrada V2 precies 199 kg weegt, heb je er meer dan voldoende aan. Hetzelfde blok als we tegenkomen in de New Monster, Supersport 950 en Hypermotard.

Daarbij is het juist het rauwe karakter van een tweecilinder een beleving, in combinatie met de grote hoeveelheid trekkracht. Over dat gewicht gesproken, de Multistrada is 5 kilogram afgevallen ten opzichte van het uitgaande model. Ten opzichte van de V4 heb je dan wel 67 pk minder.

S-uitvoering

Voor de globetrotters onder ons, is er ook een Multistrada V2 S. Deze is een stukje luxer dankzij Skyhook-elektronische demping, cruise control, LED-verlichting en zelfs een 5 inch TFT-scherm dat ze bij Audi écht wel een Virtual Cockpit zouden noemen. In technisch opzicht zijn de Multistrada V2 en Multistrada V2 S verder identiek.

Qua kleuren is er niet héél erg veel keuze. De Multistrada V2 is altijd Ducati-rood (met zwarte velgen). Dan is er ook nog Streetgrey, die kleur is optioneel verkrijgbaar voor de ‘S’-versie. Beide uitvoeringen zijn leverbaar met het ‘Essential’-pakket. De S-versie kun je ook met het ‘Travel’-pakket bestellen. Dan krijg je items als verwarmde handvatten en koffers. Prijzen zijn ook bekend gemaakt door Ducati Nederland, de Ducati Multistrada V2 is er vanaf 16.990 euro.

Prijzen concurrentie:

Suzuki V-Strom 1050 XTA | 15.499 euro

BMW 850 GS Adventure | 15.650 euro

KTM890 Adventure | 16.900 euro

Ducati Multistrada V2 | 16.990

BMW R 1250 GS Adventure | 22.150 euro

Ducati Multistrada V4 | 22.390 euro

Als we kijken naar de concurrentie zien we dat de Multistrada een perfecte concurrent is voor de KTM qua prijs, specificatie en prestaties. Bij BMW heb je een tweecilinder lijnmotor in de 850 en kettingaandrijving, dus wil je eigenlijk de R1250 met boxermotor en cardanas. Bij Suzuki krijg je het meeste waar voor een vriendelijk bedrag, zoals gewoonlijk.