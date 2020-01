Dit moet je weten over de nieuwe Kia e-Soul

We gaan massaal elektrisch rijden. Dat betekent niet dat jij dezelfde auto voor de deur moet hebben als de buurman. Er zijn auto’s waarmee jij je positief kan onderscheiden. De vernieuwde Kia e-Soul brengt uitgesproken design en grote actieradius samen.





De volledig elektrische crossover uit Zuid-Korea is een auto die je niet over het hoofd gaat zien. Niet alleen het design is onderscheidend, je hebt ook de mogelijkheid om de auto verder te personaliseren met een keuze uit een van de vele carrosseriekleuren in zeven one-tone en zeven two-tone uitvoeringen. Hiermee kun je de nieuwe e-Soul zo opvallend maken als je zelf wilt.

Kilometers maken in de e-Soul doe je zonder range-anxiety. Geen stress over de actieradius met dank aan de vernieuwde elektrische aandrijflijn. Dankzij een 64 kWh batterij, gekoppeld aan een elektromotor, kom je maar liefst 452 kilometer ver (WLTP) op een volle acculading. Meer dan voldoende voor het woon-werk verkeer van de gemiddelde Nederlander. Maar je rijdt er net zo makkelijk mee naar de andere kant van Nederland tijdens een privétrip in het weekend.

Rust krijg je ook van een auto die zaken uit handen neemt. In het geval van de e-Soul heb je te maken met een reeks veiligheidssystemen die jou ondersteunen zodat autorijden leuker én veiliger wordt. Denk hierbij aan adaptieve cruise control, actieve rijbaanassistentie en dodehoekassistentie. In het interieur van de rijk uitgeruste e-Soul is een overzichtelijk 10,25-inch touchscreen aanwezig waarmee je de navigatie of muziek kunt bedienen.

Over laden gesproken. De Kia e-Soul kun je thuis, op kantoor of onderweg laden. Via een snellader is de batterij tot 50% opgeladen in een half uur. Kia denkt graag met je mee als het om laadoplossingen gaat. Met de Kia-laadpas, powered by Plugsurfing, heb je toegang tot een groot netwerk aan openbare laadpalen. Zowel hier in Nederland, als in grote delen van Europa. Bovendien kun je met de UVO Connect-app zien wat de status is van je accu. Met deze app is het tevens mogelijk om de auto voor te verwarmen of koelen en om de locatie van jouw e-Soul op te vragen.

Kia heeft de e-Soul aantrekkelijk geprijsd en de auto is snel leverbaar. Met een vanafprijs van 42.985 euro komt de volledige aanschaf in aanmerking voor 8%-bijtelling. Kijk op de Kia website om de nieuwe Kia e-Soul zelf te ontdekken.