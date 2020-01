Meest puristische auto van 2017 laat op zich wachten

Bij dit soort merken moet het gewoon even met vallen en opstaan gaan.





Een paar dagen geleden probeerde we samen te vatten of Bentley niet te veel van zijn glans aan het verliezen is. De auto’s zijn bijzonder indrukwekkend, luxe en capabel, maar missen de technische ‘imperfectie’ van hun illustere voorgangers. Geneuzel in de marge? Of moeten Britse auto’s niet 100% perfect zijn. Juist omdat Britten vaak nieuwe proberen te ontdekken en voor lief nemen dat dat met vallen en opstaan gaat.

Bij TVR kwam bovenstaande niet alleen af en toe voor, het was hun motto. Zeker onder regie van de charismatische Peter Wheeler. TVR’s werden gedurfder, fraaier en sneller. Sommigen hadden zelfs unieke motoren. Ging dat vaak fout? Jazeker. Maakte het de mensen uit? Toch wel. Buiten het Verenigd Koninkrijk waren de auto’s aanzienlijk minder populair en stonden ze bekend om de technische malheur die voor kon komen.

Les Edgar

Onder Nicolai Smolenski werd de kwaliteit enorm verbeterd, maar het was een gevalletje too little, too late en werd het merk in 2006 opgedoekt. TVR heeft een paar jaar gelden de Griffith ge├»ntroduceerd. Onder leiding van Les Edgar hebben we in 2015 kennis kunnen maken met TVR, ‘Nieuwe Stijl’. De lichtgewicht Griffith is mede ontworpen door Gordon Murray, de motor is behandeld door Cosworth. De motor levert 500 pk af en alleen de achterwielen worden aangedreven. De transmissie: een handgeschakelde zesbak. Kortom, op papier een winnaar. Maar hoe zit het er nu mee? AutoCar heeft helaas het antwoord. Het gaat allemaal niet al te best.

Subsidie Wales

Het heeft dit keer niets met de auto te maken. Het gaat dit keer om de fabriek. Mede dankzij een hoop overheidssteun is de fabriek geplaatst in Ebbw Vale, in Wales. Dit gebeurt op zich wel vaker. Wil een fabrikant zich vestigen in een populair gebied, dan kost het geld. Een overheid kan het interessant maken omdat zo’n fabriek zorgt voor een hoop werkgelegenheid in en rond de fabriek. Dus heeft Wales een handje geholpen. So far, so good.

EU aanbesteding

Er werd overigens niet een compleet nieuwe fabriek uitgekozen. Het is een bestaande fabriek, de gemodificeerd moet gaan worden voor TVR. Het project liep grote vertraging op. Want het overheidsbestuur van Wales heeft namelijk 3% van de TVR aandelen gekocht en een lening verstrekt van 2.000.000 pond. In principe ook niet zo vreemd, maar door die geste van de overheid viel de aanbesteding onder de regels van de EU. Daardoor moest de aanbesteding niet zozeer in Wales of in het VK gelden, maar door de gehele EU. Dus in plaats van alleen Britse aannemers, mochten aannemers vanuit heel Europa een aanbod doen.

Onthulling 2017

Er is inmiddels een aannemer aangewezen. Die is hard nodig ook, want naast de verbouwing is het huidige pand niet in al te beste staat. Zo moeten er triviale dingen komen als een, eh, dak. De TVR Griffith werd in 2015 al aangekondigd en in 2016 onthuld. In 2017 werd het demomodel getoond, waaronder aan onze eigen @Wouter. Aanvankelijk was het de bedoeling om de nieuwe TVR Griffith begin 2019 te kunnen leveren, maar daar is nog niets van terecht gekomen. Een nieuwe releasedatum wordt nog niet gegeven.

Nieuwe CEO en CFO

Wel is er een nieuwe CEO aangesteld, Jim Berriman. Deze persoon geldt als een oude rot in de Britse autowereld. Hij was de drijvende kracht aan de Land Rover Freelander, de Range Rover L455 en de wedergeboorte van Rolls-Royce. Ook is er een nieuwe CFO. Tevens is er met Ford een deal gesloten over het gebruik van EU-goedgekeurde ‘Coyote’-achtcilinders. Die zullen door Cosworth worden aangepast. Maar het duurt dus nog wel even voordat jij in je nieuwe TVR kunt wegscheuren.