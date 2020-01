De eerste getunede Golf VIII is alweer een feit

Dat gaat snel!





De Volkswagen Golf. Ondanks alle marktveranderingen in de afgelopen 40 jaar is het nog altijd een bijzondere populaire auto. Ook in Nederland is de auto niet aan te slepen. Logisch: ze zijn zeer betaalbaar in de lease, interieur is altijd keurig voor elkaar en het rijdt lekker comfortabel, zeker voor zijn klasse.

Maar wat als je nu een sportievere Golf wil? Geen probleem, Volkswagen komt zelf met een hele batterij aan snelle Golfjes, zoals de GTD, GTE, GTI, TCR (Club Sport) en R. Voor wie dat net een beetje te veel van het goed is, hebben we goed nieuws. Want de eerste tuningspulletjes voor de nieuwe Golf VIII zijn al gearriveerd. Traditiegetrouw is het H&R die ermee op de proppen komt. Nu kun je van tuning zeggen wat je wil, maar in dit geval worden er twee grote problemen opgelost.

Om auto’s op papier zo zuinig mogelijk te maken, worden er vaak kleine, smalle velgjes geplaatst. Deze vullen de wielkasten niet perfect, zeker niet omdat de auto in standaardtrom tegenwoordig veel te hoog op hun wielen staan. Zoals @CasperH gaan we Hot Hatches aanzien als kleine crossovers.

Bij H&R wordt de Golf voorzien van twee items die het probleem oplossen. Ten eerste de verlaging. De Golf VIII op de foto’s staat beduidend lager op zijn buik, maar we hadden niet het idee dat een enorme verlaging was. Toch is 45 millimeter verlaging behoorlijk flink te noemen. Verder heeft H&R de stance verbeterd middels een setje spacers. Ook hierbij is het niet extreem gedaan, maar staan de wielen beter onder de carrosserie. De spacers zijn leverbaar in grijs of zwart.

De nieuwe veren passen overigens niet op elke Golf. Heb je een standaard Golf, dan kun je het vooralsnog even vergeten. De veren zijn alleen geschikt voor Golf met een onafhankelijke achteras. Ook een R-Line met sportchassis kan (nog) niet aangepakt worden. Daarbij moet je ook zorgen dat je de adaptieve dempers onder je Golf hebt liggen. De prijs inclusief BTW is in Duitsland 354,62 euro. Dan moet je het er nog wel zelf onderzetten.