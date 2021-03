Kia EV6: eerste EV van nieuwe generatie - Autoblog.nl

Kia heeft vandaag voor het eerst beelden naar buiten gebracht van de EV6. Dit is een elektrische auto op een gloednieuw platform.

Modulaire platforms zijn het helemaal tegenwoordig. Als autoconcern ontwikkel je een platform waarop uiteindelijk meerdere modellen gebouwd kunnen worden. Het is een kosteneffectieve oplossing en brengt veel mogelijkheden. De basis van het nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP) van Kia zit hem al in de naam. Een geheel nieuw platform voor elektrische auto’s.

De eerste elektrische auto op dit nieuwe platform is de Kia EV6. Van dit model hebben de Koreanen nu de eerste afbeeldingen en video’s naar buiten gebracht. De vormen van de auto doen denken aan de recent onthulde Hyundai Ioniq 5. Dat is ook niet zo vreemd, want Kia deelt het platform met Hyundai. De Ioniq 5 staat dan ook op het E-GMP platform.

Maar waar we van de Ioniq 5 al het één en ander weten, blijft de Kia EV6 nog een geheimpje. Het merk zegt nog dit kwartaal de auto te gaan onthullen. Met dit model begint tevens een nieuw offensief voor Kia. Dat begon al met het nieuwe logo en straks ook nieuwe modelnamen. De EV6 is nog maar het begin.

Kia helpt ons gelukkig een handje op weg met het uitspreken van de naam. Je mag geen ‘ev zes’ zeggen. Nee, de modelnaam spreek je uit als EVSIX. Dat u het weet.