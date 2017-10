Dit neemt Lexus mee naar de SEMA show

De Japanners onthullen hun speeltjes alvast.

Met de SEMA show in aantocht is het voor veel automerken en tuners weer tijd om te laten zien wat ze in huis hebben. Zo ook voor Lexus, die een tweetal LC 500 coupé’s naar Las Vegas sleept. Hoewel het, gezien hun stijl, niet de meest voor de hand liggende auto’s zijn om te tunen, is het resultaat toch (deels) geslaagd.

De LC 500 die ook daadwerkelijk verkocht zal gaan worden behoort tot de Inspiration Series. Deze LC 500 komt in een beperkte oplage van slechts 100 stuks. Dat er zo weinig van op de markt zullen komen, heeft deels te maken met zijn diepblauwe lakkleur. Het heeft Lexus namelijk 15 jaar gekost voordat ze ‘Structural Blue’ volledig ontwikkeld hadden. Daarnaast duurt het nog eens acht maanden om het te maken. Afgezien van de lak worden de 100 LC’s uitgerust met 21″ velgen, wat extra carbon in de deuren en een heuse bar set van Barneys, als is niet helemaal duidelijk waarom.

De andere LC 500 komt er niet in gelimiteerde oplage, maar is er voor de massa om te bewonderen. Als ze van Marvel films houden, tenminste. Deze LC 500 is gemaakt in samenwerking met de stripuitgever en is, in tegenstelling tot die andere LC 500, compleet doorgeslagen. De wagen is een ode aan de film en het gelijknamige stripfiguur, Black Panther, die begin volgend jaar zijn debuut moet maken op het witte doek. Dit is ook direct de reden dat zijn hoofd op de motorkap pronkt en de lakkleur zo bizar is. Om de gekkigheid compleet te maken hangt er een bodykit omheen én heeft ‘ie een behoorlijke spoiler. Oh, en er is neon.