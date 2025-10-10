Dit onderscheidt de Omoda 9 SHS van alle andere nieuwe auto’s in Nederland

Er bestaat tegenwoordig nog een unieke SUV!

Er rijden inmiddels meer dan één miljoen stekkerauto’s rond in Nederland. Iets meer dan de helft hiervan zijn volledig elektrische auto’s. De rest zijn plug-in hybrides. De meeste plug-in hybrides combineren een benzinemotor met één elektromotor. De Omoda 9 SHS (Super Hybrid System) pakt het anders aan.

De grote gezins-SUV gebruikt niet één, niet twee, maar zelfs drie elektromotoren. Twee stuks zitten op de vooras. De een produceert 102 pk en 170, de ander 122 pk en 220 Nm. De sterkste krachtbron op elektriciteit vinden we op de achteras. De zogenaamde P4-motor heeft 238 pk aan vermogen en 310 Nm aan koppel. De complete krachtbron wordt gecompleteerd door een 1.5-liter T-GDi viercilinder (143 pk, 215 Nm). De verbrandingsmotor zit vast aan een drietrapsautomaat.

Groot systeemvermogen

Spreek je alle elektromotoren én de verbrandingsmotor maximaal aan, dan heb je 538 pk en 650 Nm onder je rechtervoet. De Omoda 9 SHS schiet dan ook in 4,9 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is 180 km/u. Dat zijn serieuze cijfers voor een SUV van 2.270 kilo.

Als je het wat rustiger aan doet, kun je ook nog eens enorm ver komen zonder pauzes. De 34,46 kWh-batterij geeft de Omoda 9 SHS een elektrische actieradius van 145 km – opvallend groot voor een plug-in hybride. In totaal kom je uit op zo’n 1.100 kilometer rijbereik. Laden kan thuis via AC met 6,6 kW (5,5 uur van 30 naar 100%), of in 25 minuten van 30 naar 80% bij een DC-snellader (65-70 kW).

Extra handig: de Omoda 9 heeft V2L-functionaliteit (Vehicle-to-Load). Daarmee gebruik je de auto als mobiel stopcontact voor elektrische apparaten – van een koffiemachine op de camping tot gereedschap onderweg.

Geen doorsnee uiterlijk

Waar sommige auto’s nogal een generiek exterieur hebben, kun je dat van de Omoda niet zeggen. Je herkent de SUV aan zijn geheel eigen lichtsignatuur aan de voorkant. De led-strip loopt niet alleen over de gehele autobreedte, maar gaat zelfs door naar beneden rondom de aero-delen in de voorbumper. Ook leuk: er zitten lampjes in de spiegels die licht op de grond schijnen.

De Omoda 9 SHS staat op 20-inch aluminium wielen en heeft een korte draaicirkel van 5,75 meter. Toch spreken we hier van een grote auto dankzij zijn lengte van 4.775 mm (en een wielbasis van 2.800 mm), een breedte van 1.920 mm en een hoogte van 1.671 mm. Achterop zitten twee decoratieve uitlaatpijpjes per hoek. Boven op de SUV kun je een dakrek bevestigen.

Comfort en veiligheid

De 9 SHS staat op een MacPherson-vooras en multi-link-achterwielophanging, met actieve dempers die het rijgedrag aanpassen aan de omstandigheden. Er zijn zes rijmodi: Eco, Normaal, Sport, Sneeuw, Zand en Offroad. Qua veiligheid is de SUV rijk uitgerust met onder meer file-assistent en blindehoekdetectie.

Stap in de Omoda en je wordt begroet door een bekleding van leer, een groot doorlopend display en een uitsnede in de middenconsole voor een afgesloten opbergruimte. Het gebogen scherm is ook nog eens krasbestendig en meet 24,6 inch. Sony zorgt voor de audio en doet dat met veertien speakers verspreid over de hele cabine. Er zitten zelfs twee speakers in de hoofdsteun van de bestuurdersstoel. Dat de Omoda 9 SHS geschikt is, bewijst hij met sfeerverlichting die reageert op de muziek.

Ondanks dat er nu zoveel verschillende grote plug-in hybrides zijn, weet de Omoda 9 SHS zich uitstekend te onderscheiden van de rest. Hier zorgt zijn aandrijflijn, uiterlijk en complete interieur voor. De unieke auto is ook nog eens gunstiger geprijsd dan zijn concurrenten met een vanafprijs van € 52.900,-.