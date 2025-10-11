5 jaar Porsche 996 rijden: alle kosten, mods en missers van Wouter

Ruim vijf jaar heb ik de Porsche 911 996.2 in bezit, de hoogste tijd om de balans op te maken.

Het is niet de auto die het langste in de Autoblog Garage vertoeft, die eer gaat naar de MINI van Martijn. Toch ben ik onder de indruk van mezelf: ondanks vele avonden en weekenden occasionsites afstruinen, is de Porsche 996 echt lang gebleven.

In de video doen we nog een kleine recap wat er allemaal met de Porsche 911 van Wouter is gebeurd. Rick van Stippent maakte hem ooit nog “fabrieksnieuw”, er ging een fantastisch PCCM-systeem van Porsche in, verlaging eronder, andere velgen erop. Nou ja, best veel dus.

In de video beantwoord ik ook de vraag wat dat kost, Porsche 911 rijden. Kortom: pak de bak popcorn erbij en ga zitten voor een mini-documentaire over de Porsche 996.2 van Wouter.