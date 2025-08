Nieuwe bestverkochte auto van Nederland is GEEN EV en GEEN crossover!

Een ouderwets benzineautootje is genoeg voor de meeste verkopen.

Het tweede deel van 2025 is alweer een maand oud en dus mogen we kijken wat wij Nederlanders hebben uitgespookt op de automarkt. Gaan we in de laatste zes maanden van dit jaar toch nog voor Tesla’s of blijven we hardnekkig besmet met de Kia-koorts?

We kopen gezamenlijk nog een behoorlijk stel nieuwe auto’s. In juli 2025 zijn er 28.986 nieuwe auto’s op Nederlands kenteken gezet. Dat is 9 procent meer dan in juli vorig jaar. Daarmee is juli de tweede maand van dit jaar waarin de verkoop van nieuwe auto’s is toegenomen.

Alles wat je nodig hebt, is 63 pk

Om antwoord te geven op de vraag uit de eerste alinea: nee, we zetten nog steeds massaal nieuwe Kia’s op kenteken. De afgelopen maanden was de nieuwe EV3 steevast het bestverkochte model van de maand, maar in juli 2025 moet de elektrische crossover genoegen nemen met de tweede stek. Hij wordt namelijk flink voorbijgestreefd door de kleinste Kia, de Picanto.

Terwijl VAG stopte met de Up-modellen hield Kia vast aan de A-segmenter, en met succes (in ieder geval in Nederland). Het hatchbackje met 1.0-liter benzinemotortje met handbak of automaat en 63 pk werd meer dan 1.000 keer geregistreerd. De Bovag maakt helaas niet bekend hoeveel verkochte exemplaren een handbak hadden en hoeveel een automaat. Hoe dan ook, het Picanto-verkoopaantal is meer dan dubbel zoveel als Tesla verkocht in Nederland, maar daarover zo meer.

Bestverkochte modellen in juli 2025

Kia Picanto (1.037 registraties, 3,6% marktaandeel) Kia EV3 (813 registraties, 2,8% marktaandeel) Škoda Elroq (764 registraties, 2,6% marktaandeel) Ford Kuga (680 registraties, 2,3% marktaandeel) Kia Niro (640 registraties, 2,2% marktaandeel)

Meest geregistreerde merken in juli 2025

De leidende positie van Kia in Nederland wordt onderstreept in dit lijstje. Opvallender is de afwezigheid van Renault (1.253 registraties) en Volvo (1.257 registraties). Zij staan geregeld in de top vijf maar vielen er afgelopen maand buiten. Maar de grote afwezige is natuurlijk Tesla.

Kia (3.649 registraties, 12,6% marktaandeel) Volkswagen (2.522 registraties, 8,7% marktaandeel) Toyota (2.391 registraties, 8,2% marktaandeel) Škoda (2.145 registraties, 7,4% marktaandeel) BMW (1.626 registraties, 5,6% marktaandeel)

Weer een desastreuze maand voor Tesla

Elon Musk zou inmiddels alweer meer tijd steken in zijn werkzaamheden bij Tesla, maar daar is in de Nederlandse verkopen nog niets van te merken. Of misschien juist wel? De Model S en Model X verkochten al niet bijster goed meer en zijn sinds kort ook niet meer te bestellen. Toch wist Tesla nog net één S op Nederlands kenteken te zetten in juli 2025.

Ook bij de modellen voor de massa, de Model 3 en Model Y, loopt het voor geen meter meer. Van de Model Y werden er 280 verkocht (juli 2024 nog 4.107) en van de Model 3 zelfs maar 162. Van de Model 3 verkocht Tesla in juli 2024 nog 3.174. Oei.

Verhouding brandstofsoort in juli 2025

Nederlanders die voor een nieuwe auto gaan, kiezen nog steeds het vaakst een hybride. Iets meer dan de helft van de nieuwverkochte auto’s in juli 2025 had een combi van een elektrische motor en verbrandingsmotor.