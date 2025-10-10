Zo dicht zat deze toffe roadster bij een productieversie

Een leuke en vooral bijzondere roadster uit onverwachte hoek is al elf jaar een eeuwig concept. Dat had anders kunnen zijn.

Dakloze MINI’s, dat zijn er genoeg. Van elke generatie is steevast een dakloze variant gekomen en je had zelfs op basis van de tweede New MINI een ‘Roadster’ (R59). Dan miste je de achterstoelen voor een stoffen dakje met een meer coupé-achtige lijn en was de voorruit wat lager en verder naar achter gebogen dan op een normale MINI. Alleen ‘onder de schouders’ was het gewoon een R56, dus dynamisch verschilde het weinig en praktisch miste je juist heel wat functionaliteit. Geen gigantisch succes, dus kapte MINI met deze vorm bij de derde generatie.

MINI Superleggera

Toch was MINI bijna een stapje verder gegaan met een sportieve dakloze variant van de hatchback. In samenwerking met Carrozzeria Touring werd in 2014 de MINI Vision Superleggera gepresenteerd. Het was overduidelijk een MINI, maar dan verpakt in een door Touring ontworpen lichtgewicht carrosserie op een buizenframe. Het concept wat je kent door zijn blauwe lak was bloedmooi en zat vol met toffe details. LED-ringen die aan verstralers doen denken, een stijlloze ‘speedster’-voorruit en zelfs een Jaguar D-Type-esque achtervin. MINI zei dat ze serieus overwogen om hem in productie te nemen als exclusieve roadster. Het concept beloofde een elektrische aandrijflijn.

Stapje verder

Helaas werd dat allemaal niet concreet en dus bleef de MINI Vision Superleggera bij één exemplaar als prototype. Een andere dakloze MINI dan de ‘gewone’ cabrio is er sindsdien niet meer gekomen. Nu blijkt echter dat de MINI Vision Superleggera wellicht toch dichter bij een productieversie zat dan gedacht. En wel dankzij de Instagram-pagina van MINI. Die hebben een fotogalerij gepost waar je zelf het dak van de MINI kan openen en sluiten middels de fotoselectie in de app. Je kan het zelf proberen als je bovenstaande link op je mobiel met de Instagram-app opent.

Alles om ons af te leiden van het feit dat dit niet zomaar een MINI Vision Superleggera is. Het valt op dat ‘ie wat minder… concept is. Dat begint met de kleur, een soort goud. Nou zou dit om een wrap gaan, maar dan nog. Ook de hele proporties zijn anders omdat de voorruit niet meer stijlloos is. Ook hebben we het gevoel dat de voorkant iets bijgeschaafd is om ‘gewoon’ F56-koplampen te integreren. Er zitten deurgrepen op, normale spiegels en De vin achter is ook een stuk kleiner geworden. Misschien nog wel belangrijker: het feit dat je überhaupt het dak kan openen en sluiten. De concept had helemaal geen vouwdak.

Oftewel: dit is een sterk geëvolueerde versie van de MINI Vision Superleggera. Met veel dingen die zo te zien ‘moesten’ veranderen om hem in productie te krijgen. Dat doe je niet als je van tevoren al weet dat het niks gaat worden. Dus het lijkt hiermee bevestigd dat plannen voor een superleuke MINI-roadster toch serieuzer waren dan verwacht. Wat natuurlijk het afschieten extra jammer maakt.

Uiteraard wordt verder niet bekend wat er onder de kap ligt, of hij wel of niet elektrisch zou gaan worden, of het gewoon een F56 (JCW)-basis is qua techniek: enkel dat het dus om een flink gewijzigd exemplaar gaat ten opzichte van het initiële concept. Wel iets meer ingetogen, maar had jij nog steeds deze sportieve MINI graag gezien in de showrooms?