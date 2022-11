Dit optrekje van 33 miljoen huisvest een heerlijke autocollectie

Het droomhuis van iedere autoliefhebber, we hebben ‘m gevonden.

Zelfs als je multimiljonair bent is auto’s verzamelen nog niet zo simpel. Waar laat je bijvoorbeeld tien of twintig auto’s als je in het centrum van Amsterdam woont? Je kunt wel ergens een loods kopen, maar je wil eigenlijk gewoon je collectie bij je huis hebben.

De ultieme droom is dus een huis met een enorme mancave waar je al je auto’s kwijt kunt. Goed nieuws: we hebben zo’n huis gevonden. Al zul je daarvoor wel moeten emigreren. Dit leuke optrekje staat namelijk in Greenwich, Connecticut.

De woning uit 2009 kost 33,8 miljoen dollar, maar dan heb je ook wat. Het huis is gelegen in een bosrijke omgeving en staat op een lap grond van 7,8 hectare. Met een groot buitenzwembad, 7 open haarden en 14,5 badkamers kom je niks te kort.

Over die halve badkamer gaan we verder niet uitwijden, het enige wat er echt toe doet is de kelder. Hier is namelijk plaats voor maar liefst 30 auto’s. Daar kun je dus wel een aardige collectie kwijt.

De huidige eigenaar heeft zelf ook een leuke poging gedaan, want op de foto’s zien we dat de kelder goed gevuld is, met vooral Porsches. In het midden van de ruimte zien we drie GT3 Cup’s en daarnaast spotten we ook een 997 GT3 RS, een 991 GT3 RS, een 991 Turbo S en een 356 Speedster.

Het moet het gezegd worden dat de meeste van deze auto’s niet direct collector’s items zijn. Dit zijn ook gewoon auto’s waarmee je kilometers kunt maken. Daarom is het een beetje jammer dat de eigenaar eerst vijf 911’s moet verplaatsen om een ritje te kunnen maken in zijn Boxster. Maar verder zijn we niet jaloers.

Meer beelden van de verzameling check je in de video hieronder (vanaf 4.10):

Foto’s: BHS USA