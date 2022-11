Dit zijn de 13 tofste snelle bedrijfswagens!

De wereld van snelle bedrijfswagens is een leuke!

Het is vandaag de week van de bedrijfswagen! De markt voor dit soort voertuigen is compleet anders dan bij personenauto’s. Bij personenauto’s laten we ons leiden door bijtelling en wat de buurman van het sportpakket zal vinden. Bedrijfswagen-kopers zijn vaak veel pragmatischer. Dat wil niet zeggen dat ze geen gevoel hebben voor humor of van dikke auto’s houden.

Net als met bedrijfswagens is er een enorme aftermarket qua onderdelen. Dat niet alleen, ook fabrikanten spelen in op de vraag naar dikke, snelle sportieve bussen. Daarom, om jullie ook deze maandagavond te voorzien van een lijstje, hierbij de dikste sportieve bedrijfswagens. Voor dat mensen zich afvragen waar de Espace F1 en R63 AMG blijven: dat zijn MPV’s.

Opel Vivaro VPC Concept

2007

Opel was lekker aan de weg aan het timmeren met het OPC-logo. OPC’s waren aanzienlijk heftiger en toffer dan de GTI-versies van Volkswagen. Het is gewoon zo. Ze hadden ook een ideetje om iets te doen met bedrijfswagens. Op de BedrijfsautoRAI in 2007 stond deze Opel Vivaro VPC te schitteren. De Opel Vivaro was al een knappe bus, zeker met dat kenmerkende hoge dakje bij het passagierscompartiment, strakke voorzijde en de hooggeplaatste achterzijde. Het is misschien wel de meest herkenbare bus van de afgelopen 25 jaar.

Maar de VPC deed er een stapje bovenop. Deze was voorzien van een lekkere bodykit met dikke bumpers en skirts. De grille was typisch OPC. Evenals de kleur: Arden Blue. Zelfs de velgen waren van OPC. De platte uitlaten, achterspoiler en badges lieten er geen twijfel over bestaan: dit is een heftige bus. Check ook het interieur, dat is voorzien van echte Recaro’s! De motor was een viercilinder diesel met amper 150 pk, maar dat was destijds al behoorlijk wat. Helaas kwam het nooit tot serieproductie. Er was wel een Opel Zafira OPC, voor hen met ruimtewensen en veel haast.

Ford Transit Connect X-Press

2003

De combinatie van een busje met een dikke motor spreekt ook bij Ford tot de verbeelding. Uiteraard komen er zo nog een paar heftige versies voorbij op basis van de grote Transit. Maar voor nu hebben we de kleine Transit Connect X-Press. Het ziet eruit als een reguliere Connect met grote wielen en extreem zware belading (of verlaging). Het was natuurlijk dat laatste.

De motor, transmissie en sperdifferentieel van de Ford Focus RS werden geïnstalleerd om er een hete bus van te maken. Het leuke is dat ze het uiterlijk redelijk ongemoeid hebben gelaten. Er was een Bosal-sportuitlaat voor een beter uitlaatgeluid en het interieur was voorzien van racekuipen én een halve rolkooi. Ook 324 mm remmen van Brembo werden gemonteerd.

ABT Sportsvan

2004

Aangepaste Volkswagen Transporters zijn niets nieuws. Sportieve, dikke en luxe dubbel-cabines zag je overal in de jaren ’90. Toch was de ABT Sportsvan een grote schok. Ten eerste vanwege het uiterlijk, dat was namelijk enorm dik. Sterker, nog steeds ziet de ABT Sportsvan er goed uit. Dat komt ook omdat Volkswagen bijzonder weinig doet aan het aanpassen van de Transporter van model op model, maar dat terzijde.

Al deze onderdelen kon je gewoon bij de Volkswagen dealer bestellen, of via ABT. In beide gevallen bleef de garantie behouden. De 2.5 TDI kon je laten chippen naar 200 pk, later zelfs 240 stuks! De topsnelheid van die laatste is meer dan 210 km/u, bijzonder snel voor een busje. Mensen kochten er ook eentje. Sterker nog, de markt voor aangepaste Transporters is groter dan ooit.

Chevrolet HHR SS Panel Van

2009

De Chevrolet HHR is natuurlijk een rechtstreekse concurrent voor de Chrysler PT Cruiser. Sterker nog, General Motors kocht zelfs de designer weg bij Chrysler! Ondanks dat de HHR op alle vlakken beter was dan de Chrysler, was het de Chrysler die populairder bleek. Simpelweg omdat toen de HHR op de markt kwam, iedereen wel klaar was met retro-design. De HHR is in de meeste gevallen een soort midi-MPV achtig ding. Er was ook een snelle SS-versie en later een bedrijfswagen variant. In 2009 combineerde Chevrolet de SS-uitvoering en de bedrijfswagen-variant.

Dat leverde de HHR SS Panel Van op. De 2.0 EcoTec motor is goed voor 260 pk. Tel daarbij op dat de HHR SS Panel Van niet enorm groot of zwaar is en je kan concluderen dat ‘ie niet alleen snel is voor een busje, maar gewoon echt snel. Het is natuurlijk een enorm specifieke auto waar eigenlijk niemand behoefte aan had. Anderhalf jaar later ging ‘ie alweer uit productie. Er zijn 216 van gebouwd, waarvan zo’n 50 met een handbak. Deze auto is daarmee dus ongeveer twee keer zo zeldzaam als een Ferrari Enzo!

Ford Transit TWR Jaguar XJ220

1990

Deze kennen jullie vast wel van Top Gear. In de aflevering die we nu licht racistisch getint zullen noemen, neemt het olijke Trio (Jeremy, James en Richard) het op tegen het Australische trio van TopGear. Uiteraard kunnen de Britten alleen middels vals spelen winnen wat dan ook gebeurt. Het eerste vals spelen gebeurt met deze Transit. Natuurlijk is het super-hilarisch om de motor van een supercar in een busjes te lepelen. Het idee erachter was briljant.

Op deze manier konden de heren ingenieurs van Jaguar de aandrijflijn testen zonder dat ze opvielen. De auto werd niet ontzien en diende ook als vervoer om broodjes en onderdelen te halen. Inderdaad, als een bestelwagen. Maar dan eentje met 550 tot 650 pk uit een 3.5 V6 met twee enorme turbo’s. Het enige dat het echt weggaf waren de wielen en de subtiele verlaging.

Ford Transit Supervan

Uiteraard kunnen we de Ford Transit Supervan niet vergeten. Bij Ford hebben ze dit type auto bedacht. Er zijn vier generaties die alle drie even onze aandacht krijgen. Want hey, dit zijn wel even de drie vetste en snelste bedrijfsbussen ooit gemaakt. Ford kon de Supervan enkele jaren gebruiken voor promotionele doeleinden.

Ford Transit Supervan 1

1971

Het idee is afkomstig van Ford UK. Ford wilde (en wil nog steeds) zich richten op de chauffeurs van de auto’s, niet alleen de fleetowner. Dus een Transit moet puik sturen en de chauffeurs aanspreken. Hoe kun je dat beter doen dan door het platform, motor en transmissie van een GT40 te combineren met de opbouw van een een Ford Transit. Het gevaarte kon een topsnelheid halen van 240 km/u.

Ford Supervan 2

1984

13 jaar later volgde er een twee versie, de Ford Supervan 2. De basis was wederom een raceauto, een C100 Group C-racer. De motor is een DFL-V8. Dit is een variant van de beroemde DFV die we kennen uit vele Formule 1-auto’s. De DFL-motor was het blok voor de lange afstanden. De topsnelheid van dit gevaarte is 280 km/u! Een beetje vreemd was dat de Supervan maar heel kort heeft kunnen dienen als promotie-vehikel: al in 1985 ging dit model uit productie, namelijk.

Ford Transit Supervan 3

1994

Bijzonder: in dit geval kwam de bus op tijd. Sterker nog, de Supervan mocht er komen om de facelift van deze generatie onder de aandacht te brengen. In feite is het de Supervan 2, maar dan omgebouwd en met een nieuwe motoren, de Cosworth HB waarmee Michael Schumacher zijn eerste titel pakte. Ford gebruikte deze auto voor veel promotionele activiteiten. In 2004 kreeg de bus (die eigenlijk iets kleiner is dan een echte Transit) een nieuwe motor, een 3.0 V6 van Cosworth met compressor.

Ford SuperVan 4

2022

Ook bijzondere projecten moeten tegenwoordig elektrisch zijn. De Ford Pro Electric SuperVan 4 is de meest heftige van het stel. Elektrisch betekent niet trager, integendeel. De Ford Pro Electric SuperVan 4 heeft namelijk maar liefst 4 motoren die gezamenlijk 1.972 pk leveren! Daarmee sprint het apparaat in minder dan 2 seconden naar de 100 km/u.

GMC Vandura

1983

TRAAA LALALAAAAA, TRALA LAAAAAHHHH. TRALLAALAAALLAAALLAALAAALALA LALA LAAAAAAAAH! TRALALALA, TRALA LALAAAAAAAA.



“I pity the fool!!!!”

“I love it when a plan comes together!”

En doooorrrr….

Brabus Viano 6.1 (W443)

2004

Strikt genomen is de Mercedes-Benz Viano een personenwagen-uitvoering van de Vito. Het is echter geen MPV, maar een busje waar toevallig stoelen in geplaatst konden worden. De Brabus Viano is een bijzonder geval. Brabus had namelijk behoorlijk wat tunings-kits in de aanbieding voor de Vito, Viano en V-Klasse, waaronder enkel 4.0 V6 conversies.

De dikste was deze fabrieks-Brabus, met een 6.1 liter V8 goed voor 426 pk op de achterwielen. Het mooiste is nog dat brabus bijna niets aan het uiterlijk deed. Het zag eruit als een keurige bus. Eentje die toevallig met gemak 250 km/u haalt.

Nissan NV

2022

Niet heel erg sportief, maar wel enorm tof én krachtig. De Nissan NV was een ouderwetse bedrijfsbus voor de Amerikaanse markt. Daar gebruikt men graag dit soort body-on-fame bussen die extreem veel verbruiken en relatief krap zijn. Het leuke is, je kan ‘m krijgen met een Mopar hele dikke motoren.

Er is een V8 met 261 pk, maar ook een 5.6 V8 uit de Nissan Titan met 375 pk. 375! Uit een V8 die de achterwielen aandrijft. Hopelijk haalt iemand er eentje naar Nederland. De ideale bus om tarwegrassappen en quinoa-bars te bezorgen.

