‘Vernieuwde Tesla Model 3 wordt meer basic’

Tesla heeft een vernieuwde Model 3 in de pijplijn zitten, en die moet goedkoper te produceren zijn.

Elon Musk heeft lak aan conventies en pakt dus alles net even anders aan. Hij doet bijvoorbeeld niet aan nieuwe generaties. De Model S is al 10 jaar in productie en er is nog geen opvolger in beeld. Er is wel een facelift geweest, maar de Model S moet het vooral hebben van de updates die voortduren doorgevoerd worden.

Voor de Model 3 geldt in feite hetzelfde, maar nu zijn er wel geluiden dat de Model 3 flink op de schop gaat. Volgens insiders is Tesla bezig aan een vernieuwde Model 3, onder de codenaam Highland. Dat weet Reuters te melden.

Bij een vernieuwde Tesla Model 3 moet je niet zozeer denken aan een traditionele facelift. Volgens de bronnen gaat het er vooral om dat de productiekosten van de Model 3 omlaag gaan. Daarvoor moet het aantal componenten teruggebracht worden en het interieur minder complex gemaakt worden.

Het klinkt niet alsof de Model 3 hiermee een betere auto wordt. Tesla zou zich echter willen focussen op de aspecten die de klanten écht belangrijk vinden, zoals het scherm. Reken dus op een interieur dat nog minimalistischer (lees: kaler) is.

Als de Model 3 hiermee ook goedkoper wordt zou dat natuurlijk mooi zijn, maar daar wordt niet over gesproken. Waarschijnlijk zal er wel van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om het design een opfrisbeurt te geven.

Wanneer we de ‘Highland’ kunnen verwachten? Volgens de ingewijden zal de vernieuwde Tesla Model 3 in het derde kwartaal van 2023 in productie gaan. Eerst in Shanghai, maar later ook in het Amerikaanse Fremont.

Bron: Reuters