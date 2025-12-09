Dit verandert er aan jouw Tesla na de grote Kerstmis-update

Elon Musk heeft weer een grote lading aanpassingen voor de feestdagen.

De verschillende tradities die bij het einde van het jaar horen, komen langzaam maar zeker weer tevoorschijn. Serious Request, de Top 2000, je in twee dagen ongelofelijk misselijk eten aan aardappelkroketjes en ga zo maar door. Tesla probeert zich ook in dit rijtje te plaatsen door ieder jaar rond de feestdagen een grote update uit te brengen. Ook in 2025 heeft Tesla een grote Kerstmis-update voor je klaarstaan.

Tesla deelt de verschillende aanpassingen op X. Het zijn er een heleboel die ik hieronder voor je heb opgesomd. Ik geef er ook een korte uitleg bij aan de hand van de informatie van Tesla. Omdat het er zoveel zijn en omdat ze makkelijk onder te verdelen zijn in zin en onzin, heb ik er twee lijstjes van gemaakt: de verbeteringen en de LOL-gimmicks.

Nog één ding voor we beginnen: de beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van de hardware die hoort bij de regio. Amerikaanse Tesla’s zijn bijvoorbeeld niet precies hetzelfde als de Europese. Het is dus nog even de vraag welke updates en in welke vorm ze naar Nederland komen.

Verbeteringen

Navigatie

Tesla presenteert belangrijkste aanpassing als eerste. De AI-bot Grok doet zijn intrede in het navigatiesysteem van Tesla. Je kunt na de update aan Grok vragen om bestemmingen toe te voegen aan de routebeschrijving. Dat is niet de enige verandering. Je kunt nu de volgorde van je navigatiefavorieten aanpassingen en het huis en het werk instellen door een speld ergens op de kaart neer te zetten.

Ook kun je na de update zien hoeveel en welke Superchargers beschikbaar zijn. Dat ziet er ongeveer zo uit.

Dog Mode

In Dog Mode kun je straks livebeeld krijgen vanuit de auto op je Tesla-app. Ook zie je de temperatuur, batterij en klimaatomstandigheden. Je kunt daarnaast een geluidje of lichtsignaal afgeven in de auto om je hondje wakker te houden.

De opgenomen beelden van de verschillende camera’s op je Tesla kon je al terugkijken. Handig voor als je een ongelukje hebt gehad. Na de Kerstmis-update van 2025 geeft Tesla ook rij-informatie over het gefilmde moment. Denk aan snelheid, stuurwielhoek en zelfrijdende status.

Reminder achtergelaten telefoon

Laat je je telefoon (met Ultra Wideband-ondersteuning) in de auto liggen nadat je de Tesla op slot hebt gedaan? Dan krijg je straks een paar seconden lang een signaal van de auto. Je telefoon wordt zowel gedetecteerd als ie in de cabine en wanneer ie op het oplaadplatform ligt.

Laadlimiet instellen

Wanneer je thuis oplaadt, wil je zonder zorgen je auto aan de lader leggen. Maar zoals we tegenwoordig weten is het opladen van je EV naar 100 procent niet goed voor de accu. Daarom is het handig om een laadlimiet in te stellen. Dat kon al, maar na de update kun je ook per locatie een laadlimiet opslaan als je geparkeerd staat. Deze wordt automatisch toegepast de volgende keer dat je daar oplaadt.

In- en uitschakelen draadloos opladen telefoon

In de kerstupdate zit ook een functie verpakt die ervoor zorgt dat je het draadloze laadplatform voor de smartphone kunt uitschakelen. Waarom zou je dit willen? Nou, wat dacht je van elektriciteit besparen voor de aandrijving als je nog maar een paar procent hebt?

Spotify-verbetering

Muziek streamen via Spotify kon al langer. Na de update kun je ook vanuit het zoekscherm nummers toevoegen aan de wachtrij. Dit lijkt een kleine update, maar Tesla-rijders herkennen waarschijnlijk de irritatie van het ontbreken van deze functie.

LOL-gimmicks

Tesla Fotohokje

Tja, wat moet je ermee? Je kroost vindt het wellicht hilarisch. Je kunt een foto maken met de interieurcamera en vervolgens de afbeelding bewerken met stickers. Vervolgens kun je de foto delen met anderen via de Tesla-app.

Holy Mode

Het jaarlijks terugkerend fenomeen: de Kerstman en zijn slee als virtuele afbeelding van je auto. Met de nieuwe Santa-mode voegt Tesla ”feestelijke sneeuwmannen, bomen, een slotbel en sneeuweffecten toe voor een visueel 3D-effect”.

Pimp my virtual Tesla

Kies je voor je eigen model als virtuele weergave, dan kun je deze auto nog verder tunen dan voorheen. Geef je digitale auto raamfolie, aangepaste wraps en kentekenplaten. Kies een ontwerp van Tesla of upload je eigen ontwerp met een USB-stick.

Rave Cave

Je kunt je Tesla ook omtoveren tot een Berlijnse feestbunker. Hoe ziet dat eruit? Interieurverlichting in regenboogkleuren waarbij de accentverlichting mee verandert met de beats van je muziek.

SpaceX ISS-dockingsimulator

Een nieuw spelletje in de Toybox kan natuurlijk niet ontbreken. In de game bestuur je het ruimtevaartuig van Musk met een bedieningsset gebaseerd op echte interfaces die NASA-astronauten gebruiken.

Jingle Rush

Tot slot presenteert Tesla een nieuwe lichtshow genaamd Jingle Rush. Welke muziek en dansmoves de Tesla bij Jingle Rush produceert, zijn nog niet bekend. Wel weten we dat je zelf de binnenverlichting kunt bedienen, kleureffecten kunt toevoegen aan het scherm en langere, aangepaste shows kunt maken.

Headerfoto: Tesla model 3 gespot door @seba